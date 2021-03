Max Verstappen begint zaterdag om 16.00 uur als favoriet voor poleposition aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander was zaterdag ruim de snelste in de laatste vrije training op het Bahrain International Circuit. Ook de twee trainingen op vrijdag sloot de Red Bull-coureur al bovenaan de tijdenlijst af.

Verstappen klokte zaterdagmiddag een snelste ronde van 1.30,577 en was daarmee 0,739 seconden sneller dan Lewis Hamilton in de Mercedes.

De tijd van de Nederlander was de snelste die in het openingsweekend van het Formule 1-seizoen werd gereden. Tijdens de wintertests van twee weken geleden op hetzelfde circuit ging Verstappen nog een stuk sneller. Toen klokte hij 1.28,960, al was dat onder koelere omstandigheden. Ook de kwalificatie van zaterdagmiddag wordt bij lagere temperaturen afgewerkt dan de slottraining.

Mocht Verstappen beslag leggen op poleposition, dan is dat de vierde keer in zijn loopbaan. Belangrijker is dat het de eerste keer zou zijn dat het de 23-jarige coureur in het eerste weekend van het seizoen lukt. Dat zou een stevige indicatie zijn dat Red Bull - in tegenstelling tot de afgelopen seizoenen - niet met een achterstand op Mercedes aan het seizoen begint.

Pierre Gasly noteerde de derde tijd. De Fransman ging in zijn AlphaTauri rond in een tijd van 1.31,583 en was daarmee nipt een seconde langzamer dan Verstappen. Valtteri Bottas (Mercedes) klokte de vierde tijd: 1.31,855.

Nieuwe teamgenoot komt nog niet in de buurt van Verstappen

Sergio Pérez komt qua rondetijden nog niet in de buurt van zijn Nederlandse teamgenoot bij Red Bull. De Mexicaan klokte de vijfde tijd, maar moest wel 1,3 seconden toegeven op Verstappen. Pérez geeft ruiterlijk toe dat hij nog erg moet wennen aan het rijgedrag van de Red Bull RB16B.

Carlos Sainz (1.32,108) reed in de Ferrari de zesde tijd, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc terug te vinden is op plek elf. De beide auto's van de Scuderia reden als enige geen tijd op de softbanden in de laatste trainingen en lijken er goed voor te staan met het oog op de strijd vooraan het middenveld.

McLaren viel na een sterk verlopen vrijdag wat terug. Daniel Ricciardo klokte de tiende tijd. Lando Norris, vrijdagmiddag nog nipt achter Verstappen tweede, kwam niet verder dan de zestiende klassering.

De kwalificatie begint zaterdag om 16.00 uur. De race start zondag om 17.00 uur (let op: zomertijd).