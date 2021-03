Richard Verschoor is zaterdag al vroeg uitgevallen bij zijn Formule 2-debuut. Ook Bent Viscaal hield geen punten over aan de sprintrace in Bahrein, waarin de winst naar de Nieuw-Zeelander Liam Lawson ging.

Verschoor mocht als vijfde van start, maar zijn sprintrace kwam al in de tweede ronde ten einde. De coureur van MP Motorsport werd achterstevoren getikt door Dan Ticktum, wat de Brit een tijdstraf van vijf seconden opleverde.

Viscaal ging als zestiende van start en kon zich in de openingsfase opwerken naar de dertiende plek. Hij werd uiteindelijk elfde. Bij een tiende plaats had hij bij de tweede sprintrace, waarin een omgekeerde startvolgorde wordt gehanteerd, van poleposition mogen beginnen.

De pas zeventienjarige Théo Pourchaire mocht op poleposition beginnen dankzij een gridstraf van negen plaatsen voor de Chinees Guanyu Zhou. Het Franse toptalent kreeg al vroeg in de race mechanische problemen en viel uit.

Lawson, die als derde was gestart, kwam zo al vroeg aan de leiding. De negentienjarige coureur, die deel uitmaakt van de opleiding van Red Bull Racing, hield zijn voorsprong in zijn debuutrace tot de streep vast. De Indiër Jehan Deruvala, eveneens een Red Bull-talent, en de Duitser David Beckmann mochten als nummers twee en drie mee naar het podium.

Nederlanders hebben contract voor één weekend

Verschoor en Viscaal hebben alleen een contract voor het eerste raceweekend in Bahrein. Het is nog onduidelijk of zij de rest van het Formule 2-seizoen ook in actie zullen komen.

De tweede sprintrace op het Bahrain International Circuit begint zaterdag om 17.40 uur. De hoofdrace gaat zondag om 12.50 uur van start.