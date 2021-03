Charles Leclerc is positief verrast over de snelheid van Ferrari in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. De Monegask reed vrijdag de vijfde tijd in de eerste sessie en zijn teamgenoot Carlos Sainz liet in de tweede sessie de vierde tijd noteren.

"Het was een positieve dag", zei Leclerc na de eerste dag in Bahrein tegen Autosport. "We hadden misschien niet verwacht dat we zo competitief zouden zijn, ook al is het nog vroeg in het seizoen."

In de eerste training was de 23-jarige Ferrari-coureur zo'n zes tienden langzamer dan Max Verstappen, die de snelste tijd klokte. In de middag kwam hij echter niet verder dan de twaalfde tijd.

"De eerste vrije training ging goed, maar de tweede iets minder. Daarin worstelde ik af en toe een beetje met de auto en lukte het me niet om een ronde te rijden zoals ik wilde", verklaarde hij.

"Over het algemeen ligt er nog een hoop werk, maar ik voel dat het team erg gemotiveerd is. En ik weet ook wanneer we wat zullen merken van de verbeteringen die zijn aangebracht ten opzichte van vorig jaar. Morgen weten we precies waar we staan in vergelijking met de andere teams."

Carlos Sainz liet in de tweede vrije training in Bahrein de vierde tijd noteren. Foto: Pro Shots

Sainz moet wennen aan omstandigheden

Sainz, die overkwam van McLaren, gaf in de tweede training weliswaar slechts een kleine drie tienden toe op de snelste tijd van Verstappen, maar de Spanjaard moest naar eigen zeggen wennen aan de omstandigheden op het circuit in Sakhir.

"Het waren heel andere omstandigheden dan tijdens de eerste training, toen alles vrij normaal aanvoelde. In de tweede training draaide de wind en dat zorgde ervoor dat het lastiger werd om de balans te vinden", aldus Sainz, die in de eerste sessie bijna een seconde langzamer was dan Verstappen.

"Bij McLaren wist ik precies wat de auto ging doen als de wind draaide en kon ik daarop anticiperen. Als je van auto verandert, moet je daar toch eerst even aan wennen."

Ferrari kende vorig seizoen een dramatisch jaar met de zesde plek in de WK-stand voor constructeurs. De Italianen bouwden een volledig nieuwe motor voor 2021.