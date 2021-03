Lewis Hamilton vindt dat Mercedes zich flink heeft verbeterd ten opzichte van de testdagen van twee weken geleden in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen kon vrijdag alleen tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein enigszins in de buurt van Max Verstappen komen.

"We hebben zeker een stap gezet", zegt Hamilton na de tweede training. "We hebben afgelopen week veel werk verricht, maar er is nog steeds werk aan de winkel. De balans van de auto is niet zoals we willen. Dit weekend gaat het wel beter, maar nog niet perfect."

Mercedes leek tijdens de wintertests in Bahrein last te hebben van meerdere kleine problemen en legde de minste ronden van alle teams af. Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas klaagden toen regelmatig over het weggedrag van de W12.

In de eerste vrije training voor de GP van Bahrein gaf Bottas bijna drie tienden toe op de snelste tijd van Verstappen en Hamilton ruim een halve seconde. Later op de dag was de Brit ruim twee tienden langzamer dan de Nederlander en de Fin bijna vier tienden.

Hamilton is niet verbaasd over de goede rondetijden van Verstappen. "We hadden wel verwacht dat Red Bull zo snel zou zijn als ze nu zijn, zo niet sneller", laat hij weten.

Ook McLaren liet een goede indruk. Zo bleef Lando Norris in de tweede training het dichtst in de buurt van Verstappen en reed hij in de eerste sessie de derde tijd. "McLaren ziet er goed uit en het is mooi om te zien dat ze die stap vooruit hebben gezet", aldus Hamilton.

Lewis Hamilton klokte tijdens de eerste vrije trainingen de vierde en derde tijd. Lewis Hamilton klokte tijdens de eerste vrije trainingen de vierde en derde tijd. Foto: Pro Shots

Bottas: 'Auto was soms niet te besturen'

Bottas was minder positief over de auto dan zijn teamgenoot. Hij klaagde in de tweede training dat de wagen onbestuurbaar voelde. "De laatste longrun die we deden, was vrij inconsistent. De auto was soms gewoon niet te besturen."

"De fouten in de balans, met name aan de achterkant van de auto, waren een groot probleem tijdens de testdagen. Wat betreft de set-up hebben we dat verbeterd. De auto voelt ook beter, maar is nog niet zoals ik die zou willen hebben."

Desondanks blijft Bottas wel optimistisch met het oog op de rest van het weekend. "Ik denk dat we nog wel meedoen met de top", zegt de Fin. "McLaren zag er goed uit vandaag en Red Bull was zoals verwacht, maar ik denk dat we mee zullen komen. Ik denk niet dat we de snelste zijn, maar we hebben een duidelijk doel."