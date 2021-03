Gaan Lando Norris en Daniel Ricciardo zich met de McLaren mengen in de strijd tussen Mercedes en Red Bull? De Britse formatie maakte een sterke indruk bij de wintertests en noteerde vrijdag ook snelle tijden in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. Het team heeft momentum, maar teambaas Zak Brown trapt nog voorzichtig op de rem.

McLaren eindigde in 2020 als derde team in het constructeurskampioenschap, maar dat was niet helemaal op eigen kracht. Racing Point (het huidige Aston Martin) had een snellere auto en was zonder een puntenstraf voor een illegale remkoeling boven McLaren geëindigd.



Waar Aston Martin nu worstelt met hun verder ontwikkelde Mercedes-kopie, haalde McLaren maar één element uit de kampioensauto van Lewis Hamilton: de motor. Renault werd na drie seizoen bedankt en de legendarische combinatie McLaren-Mercedes is terug op de grid.



De motorwissel leek even een nadeel. Door de pandemie moesten de auto's een jaar langer mee en mochten er maar beperkte verbeteringen worden doorgevoerd. McLaren had de 'tokens' die daarvoor konden worden ingezet allebei nodig voor het implementeren van de Mercedes-motor en kon verder, op de aerodynamica na, niet zo veel doen aan de auto.

Maar tijdens de test van twee weken geleden werd al duidelijk dat McLaren prima uit de winter is gekomen. Dat werd verder bevestigd met sterke optredens van met name Norris in de eerste vrije trainingen op vrijdag in Bahrein.

De 21-jarige Brit noemde zijn auto donderdag al "zeer compleet". Vrijdag reed hij in de tweede training de tweede tijd, op 0,095 seconden van Max Verstappen. De vraag is nu of McLaren zich echt in het gevecht vooraan kan mengen.

Tijdenschema Bahrein Derde vrije training: Zaterdag - 13.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag - 16.00 uur

Race: Zondag - 17.00 uur

'We komen eraan'

Volgens teambaas Brown komt dat nog een beetje te vroeg. "Mercedes en Red Bull zijn al een tijdje de te kloppen teams. Wij hopen het gat te dichten, maar het is niet realistisch om te denken dat we er nu al regelmatig vooraan bijzitten", zei de Amerikaan vrijdag. "Maar we komen eraan en hopen ons binnen niet afzienbare tijd in het gevecht te mengen."



Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vrijdag dat zijn team relatief hard getroffen is door de nieuwe regels omtrent met name de vloer van de auto. De hoofdoorzaak hiervoor is volgens de Oostenrijker dat de auto van de regerend kampioen een lage 'rake' heeft, wat betekent dat de achterkant van de auto relatief dicht op het asfalt staat.

De McLaren is een auto met hoge 'rake'. Er zit achter veel ruimte tussen de vloer en de wagenbodem. De McLaren is een auto met hoge 'rake'. Er zit achter veel ruimte tussen de vloer en de wagenbodem. Foto: Getty Images

McLaren heeft hoge 'rake' én de Mercedes-motor

De McLaren heeft net als de auto van Verstappen juist een hoge 'rake', en zette een stap in motorvermogen dankzij de Mercedes-krachtbron. Beide factoren spelen een rol in de stappen die de papaya-oranje auto heeft gezet. Maar of dat genoeg is? Tijdens de slotrace van 2020 eindigde Norris nog een minuut achter winnaar Verstappen, ondanks een safetycar. Het gat dat gedicht moet worden met de top is dus groot.



Volgens Brown heeft McLaren in de winter in ieder geval de gewenste ontwikkeling doorgemaakt. "Alles is volgens plan verlopen. We moeten die progressie nu vasthouden."



Ook Ricciardo ziet dat het voormalige topteam de weg omhoog heeft ingezet. De Australiër kwam over van Renault en rijdt dit weekend zijn eerste Grand Prix voor het team dat volgens hem de afgelopen jaren "een enorme ommekeer heeft gemaakt". "En er is veel enthousiasme en motivatie", stelde Ricciardo vast. "We hebben nu echt het momentum te pakken binnen het team."