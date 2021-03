Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Bahrein. De 23-jarige coureur van Red Bull Racing reed vrijdag in beide sessies de snelste tijd.

"De auto was oké", zei Verstappen na de tweede vrije training in Bahrein. "We hadden andere omstandigheden dan tijdens de wintertests, maar het ging goed."

"Ik had een goed gevoel in de auto en natuurlijk zijn er nog een paar dingen waar we naar moeten kijken. De banden bijvoorbeeld. En een beetje werken aan de balans. Maar over het algemeen ben ik redelijk tevreden."

Verstappen kwam in de eerste training tot 1.31,394 en zette later op de dag met 1.30,847 de snelste tijd van de dag neer. Red Bull lijkt beter uit de winter te zijn gekomen dan de afgelopen seizoenen, al zal het eerste echte meetmoment met vooral Mercedes pas op zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie volgen.

In beide trainingen kwamen de coureurs nog niet aan hun snelste tijden van de wintertests in Bahrein. Verstappen realiseerde twee weken geleden op het Bahrain International Circuit nog een tijd van 1.28,960. "Morgen is er weer een nieuwe dag met meer wind, wat met deze auto's erg lastig is", aldus de Limburger.

Tijdenschema Bahrein Derde vrije training: Zaterdag - 13.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag - 16.00 uur

Race: Zondag - 17.00 uur

'Verwacht nog steeds dat Mercedes de sterkste auto heeft'

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moesten in de tweede training genoegen nemen met de respectievelijk derde en vijfde plek. Beide coureurs moesten McLaren-coureur Lando Norris voor zich dulden.

Verstappen liet eerder deze week al weten dat hij Mercedes als favoriet blijft zien en daar brengen ook de resultaten van de eerste trainingen geen verandering in. "Ik verwacht dat Mercedes nog steeds de sterkste, door een Mercedes-motor aangedreven, auto heeft."

Red Bull kon zich de afgelopen seizoenen niet meten met het dominante Mercedes, maar de Duitse formatie probeert de druk nu wel bij het team van Verstappen te leggen. Zo zei teambaas Toto Wolff eind februari al dat Red Bull de titelfavoriet is en raakte Hamilton na de testweek in Bahrein onder de indruk van de concurrent.