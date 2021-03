Max Verstappen heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein de snelste tijd op de klokken gezet. De Limburger was op het Bahrein International Circuit nipt sneller dan Lando Norris in de McLaren.

Verstappen was in zijn Red Bull ook in de eerste vrije training al de snelste. De Oostenrijkse formatie lijkt beter uit de winter te zijn gekomen dan de afgelopen seizoenen, al is het eerste echte meetmoment met vooral Mercedes pas op zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kwam tot een derde tijd. Hij was daarmee 0,235 seconde langzamer dan de 1.30,847 van Verstappen. Norris zat daar tussen met een 1.30,942.



Ook in de tweede training kwamen de coureurs nog niet aan hun snelste tijden uit de wintertests, wat aangeeft dat het nog veel sneller kan in Bahrein. Zo reed Verstappen twee weken geleden nog een 1.28,960, bijna twee seconden sneller dan in de tweede vrije training. Doorgaans wordt er nog wel een stap gezet van vrijdag op zaterdag.

Carlos Sainz kwam in de Ferrari goed voor de dag met een vierde tijd en gaf 0,280 seconde toe op Verstappen. Valtteri Bottas maakte de top vijf compleet. De Fin ging in zijn Mercedes rond in een 1.31,218.

Tsunoda direct op snelheid, Aston Martin worstelt nog

Daniel Ricciardo moest krap drie tienden toegeven op Norris en was goed voor de zesde tijd in de McLaren, dat nogmaals bevestigde goed uit de winter te zijn gekomen. Zevende was debutant Yuki Tsunoda in de AlphaTauri, die daarmee sneller was dan zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly (negende).



Lance Stroll was achtste, maar zijn team Aston Martin is nog niet helemaal op gang gekomen, getuige ook de veertiende tijd voor Sebastian Vettel. De auto die vorig seizoen op snelheid nog de derde van het veld was, lijkt een stapje terug te hebben gezet.



Sergio Pérez kon Verstappen opnieuw niet helemaal bijbenen en reed de tiende tijd, ruim zes tienden langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot.

Veld zit dicht bij elkaar

De tweede training gaf wel een verdere indicatie dat het veld dichter bij elkaar is gekomen. De eerste vijftien coureurs op de tijdenlijst zaten binnen een seconde van elkaar.



Voordat de coureurs hun snelle ronden op de zachtste band reden, werden er ook runs op de mediumband gedaan. Daarin maakte Mercedes de beste indruk tot nu toe dit seizoen, met een snelste tijd (1.31,261) van Hamilton.



Kimi Raikkönen had de twijfelachtige eer voor de eerste echte schuiver van het seizoen te zorgen. De 41-jarige Fin verloor bij het uitkomen van bocht twee de controle over zijn Alfa Romeo en belandde in de grindbak.