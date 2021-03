Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training van 2021 in Bahrein direct de snelste tijd op de klokken gezet. De Nederlander ging met zijn Red Bull rond het Bahrain International Circuit in 1.31,394.

Verstappen was weliswaar de snelste, maar was nog 2,4 seconden langzamer dan zijn snelste tijd in de wintertests van twee weken geleden op hetzelfde circuit. Alle coureurs gaan nog versnellen richting de kwalificatie van zaterdagmiddag.

Red Bull leek de goede lijn die werd ingezet tijdens de testdagen door te trekken. Mercedes heeft zich enigszins hersteld van de minder verlopen tests, getuige de tweede tijd (1.31,692) door Valtteri Bottas. Toch was het de eerste keer sinds 2014 dat een Mercedes de eerste training van het seizoen niet als snelste afsloot.

Bottas werd gevolgd door Lando Norris in de McLaren. Dat team rijdt dit jaar met een Mercedes-motor, waardoor de verwachtingen hooggespannen zijn. Norris gaf een eerste glimp van de snelheid van zijn auto met een tijd van 1.31,897.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton klokte de vierde tijd (1.31,921), zes tienden langzamer dan Verstappen. De Mercedes oogde tijdens de training wel stabieler dan op de problematisch verlopen testdagen.



Ferrari gaf een eerste indruk van een kleine stap omhoog na het rampzalig verlopen 2020. Charles Leclerc gaf zes tienden toe op de tijd van Verstappen en werd vijfde. Leclercs nieuwe teamgenoot Carlos Sainz klokte de achtste tijd.

Pérez blijft nog wat achter op Verstappen

In de incidentloos verlopen eerste training kon Sergio Pérez het tempo van Verstappen bij Red Bull nog niet helemaal volgen. De Mexicaan reed de zesde tijd, op bijna zeven tienden van de Limburger. Pérez liet eerder al optekenen een paar races nodig te hebben om te wennen aan zijn nieuwe auto.



De top tien werd verder compleet gemaakt door Daniel Ricciardo in de McLaren (1.32,434) en Antonio Giovinazzi in de verrassend snel ogende Alfa Romeo (1.32,786).



De tweede vrije training wordt om 16.00 uur in de schemering en onder koelere omstandigheden verreden. Tijdens de eerste training was de baantemperatuur 44 graden en was de buitentemperatuur met 36 graden Celsius hoog te noemen. De omstandigheden tijdens de tweede training zijn vergelijkbaarder met die tijdens de kwalificatie en de race en geven daarmee ook een representatiever beeld van de slagorde.