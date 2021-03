Twee medewerkers van Aston Martin zijn vrijdag in isolatie geplaatst, omdat ze in Bahrein positief op het coronavirus zijn getest. Dat heeft een woordvoerder bevestigd tegen de website RaceFans. In Bahrein vinden vrijdag de eerste twee vrije trainingen van het nieuwe Formule 1-seizoen plaats.

Aston Martin heeft zelf nog niet officieel gereageerd, maar de woordvoerder laat weten dat het nieuws klopt en dat het team alle maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Bahrein, dat al een groot deel van de bevolking heeft gevaccineerd tegen COVID-19, bood alle coureurs en medewerkers in de Formule 1 bij aankomst een coronavaccin aan. De Formule 1-organisatie en Britse teams, waaronder Aston Martin, maakten daar voor zover bekend geen gebruik van en wachten hun beurt in eigen land af.

Enkele teamleden van de Italiaanse teams Ferrari en AlphaTauri zouden wel van het aanbod hebben gebruikgemaakt.

Vorig seizoen werd Aston Martin, dat toen nog Racing Point heette, ook geplaagd door het virus. Sergio Pérez moest toen twee races missen na een positieve test en ook Lance Stroll miste een race. Ook vier medewerkers en teameigenaar Lawrence Stroll liepen het virus op.

Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Stroll melden zich vrijdag om 12.30 uur op de baan in Bahrein voor de eerste vrije training.