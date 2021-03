Het is de vraag die deze Formule 1-winter luider klinkt dan ooit: komt er dit jaar eindelijk een titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton? Volgens kenners zijn de signalen voor een kampioenschapsstrijd hoopgevend: "De problemen van Mercedes waren niet gespeeld."

Niet eerder was een team zo lang dominant in de Formule 1 als Mercedes de afgelopen jaren. Sinds de grote regelwijzigingen in 2014 pakten de 'Zilverpijlen' alle wereldtitels die er te winnen vielen. Van die zeven titels gingen er zes naar Hamilton, die daardoor vorig jaar in kampioenschappen op gelijke hoogte kwam met recordhouder Michael Schumacher.

"Voor de Formule 1 is het ontzettend belangrijk dat er juist dit jaar een titelgevecht komt", aldus Scott Mitchell, journalist van het Britse The Race. "De Formule 1 voert volgend jaar pas regelwijzigingen door waarmee de verschillen tussen de teams kleiner worden gemaakt, maar de Formule 1 kan het zich eigenlijk niet veroorloven om dit seizoen zomaar voorbij te laten gaan."

"Vorig jaar hebben we genoten van de strijd achter de topteams, maar daar draait het voor het grote publiek natuurlijk niet om. De gewone fan wil een gevecht om de winst en het kampioenschap zien."

Ook 2021 leek op voorhand een Mercedes-seizoen te worden, maar sinds de testdagen zijn de prominenten uit de Formule 1-wereld daar niet meer zo zeker van. Anders dan in eerder jaren kampte Mercedes met problemen tijdens de voorbereidingen op het seizoen in Bahrein. De W12 van Hamilton en Valtteri Bottas oogde onvoorspelbaar en schoot meerdere malen van de baan af.

Lewis Hamilton parkeert zijn Mercedes tijdens een van de testdagen in Bahrein in het grind. Lewis Hamilton parkeert zijn Mercedes tijdens een van de testdagen in Bahrein in het grind. Foto: Getty Images

Test Red Bull verliep vlekkeloos

Daartegenover stond een vlekkeloze wintertest van Red Bull Racing. Het zorgde ervoor dat het Mercedes-kamp onder aanvoering van teambaas Toto Wolff de favorietenrol nadrukkelijk richting de energiedrankjesfabrikant probeerde te schuiven.

Volgens Mitchell kampte Mercedes tijdens de testdagen daadwerkelijk met problemen. "Het zag er niet naar uit dat Mercedes de kracht van de auto probeerde te verhullen door met veel brandstof aan boord te rijden", aldus Mitchell.

"De problemen waren écht en het was niet gespeeld. Mijn collega's en ik zeiden tijdens de testdagen tegen elkaar dat het leek alsof Red Bull en Mercedes afgelopen winter van auto waren gewisseld. Het zou kunnen zijn dat het concept van de Mercedes niet goed aansluit op de aerodynamische wijzigingen die zijn doorgevoerd."

De grote vraag is nu of Mercedes de problemen in twee weken tijd kan hebben opgelost. Mitchell: "Bij de tests in 2019 had Mercedes drie dagen nodig om de auto te begrijpen. Op de vierde testdag wisten ze opeens wél wat de auto deed en daarna werd het weer een dominant seizoen. Dat kan dit jaar ook het geval zijn."

Max Verstappen beleefde in Bahrein een vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe seizoen. Max Verstappen beleefde in Bahrein een vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe seizoen. Foto: Red Bull

'Signalen zijn op voorhand heel goed'

Toch overheerst bij veel Formule 1-experts het gevoel dat er dit jaar daadwerkelijk een titelgevecht gaat komen tussen Hamilton en Verstappen. "De signalen zijn op voorhand heel goed", analyseert Ho-Pin Tung, die in 2009 testrijder bij het Formule 1-team van Renault was.

"En dan heb ik niet alleen over de testdagen. We weten dat Honda een compleet nieuwe motor heeft gebouwd en we weten ook dat Verstappen vorig jaar sterk eindigde. Hij won niet alleen de laatste race in Abu Dhabi, maar hij beschikte in de Grands Prix daarvoor in Bahrein ook al over een snelle auto."

"Maar vergeet ook vooral niet dat er dit jaar 23 Grands Prix op de kalender staan. Het is het langste seizoen ooit. In Bahrein wordt het kampioenschap nog niet beslist."

Max Verstappen schreef vorig jaar in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op zijn naam. Max Verstappen schreef vorig jaar in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen op zijn naam. Foto: Pro Shots

'Formule 1 zit hier al jaren op te wachten'

Volgens Mitchell zou het komende Formule 1-jaar de geschiedenisboeken in kunnen gaan als er daadwerkelijk een titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton komt. "Stel je eens voor dat de auto's van Mercedes en Red Bull ongeveer gelijkwaardig zouden zijn", droomt hij hardop.

"Dan krijgen we een gevecht tussen een supergroot talent en een van de beste coureurs aller tijden. De Formule 1 zit hier al jaren op te wachten. Een titelgevecht tussen twee teamgenoten is leuk, maar het scenario dat nu op tafel ligt zou legendarisch kunnen worden."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein begint vrijdag om 12.30 uur. Zaterdag wordt er om 16.00 uur gekwalificeerd en zondag om 17.00 uur vindt de eerste race van het seizoen plaats.