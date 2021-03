Lewis Hamilton gaat zondag voor de openingsrace in Bahrein opnieuw knielen om aandacht te vragen voor meer gelijkheid in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen introduceerde het gebaar vorig jaar bij het opkomen van de Black Lives Matter-beweging, maar het was nog niet duidelijk of hij dat ook in het nieuwe seizoen zou doen.

"Ik denk dat het belangrijk is om te doen voor de jonge kinderen die naar onze sport kijken", aldus Hamilton donderdag op zijn persconferentie in Bahrein. "Zij zullen aan hun ouders vragen waarom ik kniel. En dat leidt tot een ongemakkelijk gesprek. Ouders moeten zichzelf iets bijbrengen en hun kinderen opvoeden."

"Bovendien is het een gevecht dat nog niet gewonnen is", vervolgde de Brit, die vorig jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen werd. "Steker nog: ik weet zeker dat het gevecht nog lang gaat duren. Maar ik denk dat het goed is om hier een gesprek over te voeren."

De 36-jarige Hamilton is een voortrekker in de strijd om meer gelijkheid in de Formule 1. Aanleiding voor de vele acties is de dood van George Floyd, een zwarte man die in mei vorig jaar door politiegeweld om het leven kwam in de Verenigde Staten.

Hamilton knielde met enkele collega's vorig jaar voorafgaand aan de GP van Stiermarken. Foto: Pro Shots

'Formule 1 geweldig platform'

Zijn actie om voor elke race te knielen werd niet door iedereen met veel enthousiasme onthaald in de Formule 1. Onder anderen Max Verstappen volgde het initiatief niet. Hamiltons team Mercedes besloot desondanks zijn strijd tegen racisme verder te vervolgen en lanceerde een vijfjarenplan dat tot meer diversiteit in de autosport moet leiden.

"We hebben met de Formule 1 een geweldig platform", aldus Hamilton. "Ik vind het geweldig om te zien welke stappen de Formule 1 en Mercedes zetten om onze sport diverser te maken. Het voelde vorig jaar al goed om te knielen, om de zwarte gemeenschap te laten weten dat ik achter ze sta."

"Dat was belangrijk voor mij", meent Hamilton. "Maar er zijn zoveel dingen die we over de hele wereld moeten aanpakken en ik kan niet alles oplossen, maar ik kan wel helpen."