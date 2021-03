Max Verstappen houdt zich niet bezig met wie er de grote favoriet is om dit seizoen de wereldkampioen in de Formule 1 te worden. De Nederlander kijkt wel met vertrouwen naar de nieuwe auto van Red Bull Racing.

Van de 23-jarige Verstappen, die vorig jaar als derde eindigde in de WK-stand, wordt verwacht dat hij dit jaar echt de strijd om de wereldtitel kan aangaan met zevenvoudig en regerend kampioen Lewis Hamilton.

"Het maakt namelijk allemaal niets uit. Het gaat erom wat je op het circuit laat zien, alles daaromheen is bijzaak", reageerde Verstappen donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Bahrein, waar dit weekend het Formule 1-seizoen begint.

Voor de race in Bahrein geldt Verstappen bij de bookmakers zelfs als favoriet, maar ook daar kan de Red Bull-coureur weinig mee. "Zoals ik al vaker gezegd heb deze weken: we zullen het zien. Ik denk in ieder geval niet dat we laatste worden."

134 Dit zijn de nieuwe regels in het komende Formule 1-seizoen

'Tijdens wintertests voelde de auto voorspelbaar'

Verstappen kon meer zeggen over de auto waarmee hij dit seizoen zal rijden, de RB16B. Volgens de tienvoudig Grand Prix-winnaar is er wel een hoop veranderd ten opzichte van de auto van vorig jaar.

"De vloer is anders, de banden en de omstandigheden op het circuit waren daarnaast ook anders dan vorig jaar. Het belangrijkste is echter dat we tijdens de wintertests voelden dat de auto voorspelbaar was, ondanks de wind", aldus Verstappen.

De nieuwe teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het seizoen met Red Bull Racing. "Het is de meest competitieve auto waar ik in mijn carrière mee gereden heb."