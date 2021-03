Mick Schumacher heeft in de aanloop naar zijn Formule 1-debuut geweigerd om vragen over zijn vader te beantwoorden. De gezondheidstoestand van de Duitse legende is onbekend, nadat hij ruim zeven jaar geleden een zwaar skiongeluk kreeg.

"Dat is een privékwestie", reageerde de 22-jarige Mick Schumacher donderdag kortaf op een vraag over zijn vader bij zijn eerste persconferentie voor een Formule 1-race. De Duitser debuteert zondag bij de Grand Prix van Bahrein voor Haas.

Mick Schumacher was er in december 2013 bij toen zijn vader levensgevaarlijk gewond raakte. Michael Schumacher verblijft al jaren thuis in Zwitserland. In de laatste officiële verklaring van de familie in januari 2019 lieten zij weten dat de oud-coureur "in de best mogelijke handen is".

Met Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez staan er zondag liefst zes coureurs op de grid die in het verleden tegen Michael Schumacher geracet hebben. "Het is best grappig dat ze tegen twee generaties Schumacher hebben gereden", zei Mick Schumacher. "Dat geeft wel aan dat deze coureurs veel bereikt hebben."

Schumacher heeft zin om erin te vliegen

Schmumacher vertelde erg veel zin te hebben in zijn debuutrace. "Het voelt goed om hier te zijn. Tijdens de testdagen hebben we al een beetje van de Formule 1 kunnen proeven, nu gaat het echt beginnen", zei de coureur van Haas. "Ik ben klaar om erin te vliegen."

Met de eveneens 22-jarige Nikita Mazepin heeft Haas een tweede Formule 1-debutant. "We kennen elkaar sinds 2013, toen we teamgenoten waren in karting", vertelde Schumacher. "Daarna hebben we vaak tegen elkaar geracet in dezelfde kampioenschappen. Er is altijd onderling respect geweest."

Dat beaamde de jonge Rus: "Ik wil graag zeggen dat ik enorm veel respect heb voor Mick. Met sommigen kun je moeilijk overweg, maar Mick is juist het tegenovergestelde."