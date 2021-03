De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie in Bahrein voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Sakhir.

Bahrein wacht dit weekend een zonnig, heet en droog eerste Grand Prix-weekend. De stevige wind zorgt er wel voor dat woestijnstof opwaait, waardoor het zicht af en toe slecht is en de lucht oranje kleurt. Zondag tijdens de race wordt de meeste wind verwacht.

Het weer in Bahrein doet het woestijnstaatje de komende dagen eer aan. Het is namelijk zonnig en heet. Op vrijdag en zaterdag kan het tijdens de vrije trainingen ruim 35 graden worden. Wanneer de zon door de stofwolken heen weet te schijnen, loopt de temperatuur van het asfalt zelfs op naar meer dan 50 graden. Tijdens de kwalificatie koelt het een paar graden af, omdat de zon op dat moment onder gaat.

Op zondag draait de wind van zuidoost naar noordwest en dat betekent dat beduidend koelere lucht naar Bahrein wordt geblazen. Het wordt dan geen 35 graden meer, maar 25 graden. De noordwestenwind is wel vrij onstuimig met een krachtige wind (windkracht 6) en windvlagen tot 65 kilometer per uur.

De stevige wind blaast woestijnstof over het asfalt. Hierdoor kan het zicht tijdens de race af en toe slecht zijn en ondervinden de coureurs hinder, maar naar verwachting wordt het niet zo slecht dat de race moet worden stilgelegd. Een oranje zonsondergang is wel gegarandeerd en dat levert mooie gekleurde plaatjes op.

Ook twee weken geleden bij de eerste testdag in Sakhir, zorgde een zandstorm voor een met zand bedekte racebaan.