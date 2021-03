De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie in Bahrein. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting in Sakhir, waar de eerste Grand Prix van het seizoen verreden wordt.

De Formule 1-coureurs in Bahrein worden zondag zeer waarschijnlijk geteisterd door stofwolken. Door een onstuimige wind stuift woestijnstof op, waardoor het zicht soms slecht kan zijn en de lucht oranje kleurt. De grootste stofwolken worden verwacht voordat de race begint. Gedurende de dag verbeteren de condities geleidelijk.

Bahrein krijgt met een flinke weersverandering te maken en dat gaan de coureurs merken. Terwijl het zaterdag nog 35 graden kan worden in het kleine oliestaatje, zitten zondag temperaturen van hooguit 24 graden in de pijplijn. Daarbij steekt een onstuimige noordwestenwind op. Het waait zondag namelijk krachtig tot hard (windkracht 6-7) met windstoten tot 65 kilometer per uur.

Typisch voor het woestijnklimaat in het Midden-Oosten is dat bij dit weertype stofstormen ontstaan. Gelukkig vindt het stoffigste weer ruim voor de race plaats en verbeteren de weercondities zondag geleidelijk. Daardoor lijkt het er voorlopig niet op dat het weer zo slecht is dat de wedstrijd niet verreden kan worden. Wel kan er ook tijdens de race stof over het parcours waaien en is het zicht af en toe slecht.

Ook twee weken geleden bij de eerste testdag in Sakhir leidde een zandstorm tot een met zand bedekte racebaan.