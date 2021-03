Het Formule 1-seizoen gaat zondag na een winterstop van drie maanden van start met de Grand Prix van Bahrein. Autocoureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de race in Sakhir.

Nog even terugkomend op de testdagen: wat viel jou twee weken geleden het meest op in Bahrein?

"Dat het voor Mercedes nog niet zo soepel leek te gaan. Dat is in voorgaande jaren weleens anders geweest. De auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zag er onvoorspelbaar uit."

"Door de regelwijzigingen dit jaar hebben de teams neerwaartse druk bij de vloer en de diffuser verloren. Door de constante ontwikkeling is veel daarvan in absolute zin wel teruggevonden, maar nog niet bij alle snelheden en rijhoogtes, doordat de aerodynamica anders reageert. Dat zorgt voor die onvoorspelbaarheid en het kan zijn dat Mercedes nog zoekende is."

"Tegelijkertijd zijn de problemen die ze daardoor lijken te hebben relatief eenvoudig op te lossen in de windtunnel en simulator. De correlatie is dan wel cruciaal; dat de berekeningen in de fabriek overeenkomen met wat er op het asfalt gebeurt. Daar hebben alle teams na de testdagen veel tijd aan besteed."

Verwacht je dat Mercedes de problemen voor het komende Grand Prix-weekend heeft opgelost?

"Mercedes heeft de zaken de afgelopen jaren zo goed voor elkaar dat ik verwacht dat het team er in Bahrein gewoon zal staan. Aan de andere kant: een coureur zal nooit met opzet zijn auto in de grindbak zetten, zoals we dat Hamilton tijdens de testdagen zagen doen."

"Bij Red Bull weten ze dat de auto klopt, daar verliepen de testdagen juist heel soepel. Wat dat betreft zal Max Verstappen met een gerust hart naar Bahrein zijn afgereisd."

De lay-out van het Bahrain International Circuit. De lay-out van het Bahrain International Circuit. Foto: Formula 1

Over Verstappen gesproken: hij heeft dit jaar met Sergio Pérez een nieuwe teamgenoot. Wat verwacht je van hem?

"Ik denk dat Pérez voor Verstappen gaat zijn wat Bottas voor Hamilton is. Begrijp me niet verkeerd, ik vind Pérez een geweldige racer, maar als het puur over de snelheid van één ronde gaat, denk ik dat Max superieur gaat zijn."

"Met Pérez heeft Red Bull wel een ervaren coureur gehaald, die stabiliteit in het team brengt. Op tactisch gebied kan hij van grote waarde zijn als hij tijdens de race bij Verstappen in de buurt blijft. Bovendien weet Pérez al wat het is om voor een topteam te rijden. Hij zal daardoor misschien minder druk voelen dan de vorige coureurs die in dat stoeltje hebben gezeten."

Resultaten Max Verstappen bij Grand Prix van Bahrein: 2015 - DNF (Toro Rosso)

2016 - 6e

2017 - DNF (Red Bull)

2018 - DNF

2019 - 4e

2020 - 2e

Van de traditionele seizoensopener in het Australische Melbourne wordt altijd gezegd dat die race niet representatief is voor de rest van het seizoen. In hoeverre is de Grand Prix in Bahrein wél representatief voor het komende Formule 1-jaar?

"Ook niet echt. Bahrein is met zijn lange rechte stukken eigenlijk gewoon een powercircuit, waar motorvermogen heel belangrijk is. Maar het is tegelijk een compromis, je hebt namelijk veel neerwaartse druk nodig voor het middengedeelte en de zware remzones, en het is een ongelooflijk zware baan voor de banden."

"Tijdens de testdagen lag er door een zandstorm al veel zand op het asfalt, maar ook zonder dat soort omstandigheden zal er veel zand op de baan liggen. Het waait eigenlijk altijd hard en in het bijprogramma van de Formule 1 wordt niet veel gereden. Daardoor zullen we aan het begin van de sessies ongetwijfeld veel glijpartijen gaan zien en ook een beetje een spel, want niemand wil als eerste naar buiten op die vieze baan."

Ferrari beleefde vorig jaar een van de slechtste seizoenen in zijn historie. Ferrari beleefde vorig jaar een van de slechtste seizoenen in zijn historie. Foto: Pro Shots

Tot slot: de technische regels zijn dus nauwelijks veranderd. Betekent dat ook dat de verhoudingen tussen de teams hetzelfde zullen blijven?

"Ik verwacht inderdaad dat we de usual suspects weer vooraan gaan zien. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Ferrari. Ze hebben een volledig nieuwe motor gebouwd en hebben na vorig jaar iets goed te maken. In Bahrein kunnen we meteen zien of ze een stap hebben gezet. Bij de testdagen vielen ze niet erg op, maar dat hoeft nog niks te betekenen."