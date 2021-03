Dit weekend gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Zeven opvallende zaken om op te letten in het komende racejaar, zodat je klaar bent voor het nieuwe seizoen én voor het GP-spel.

Vrije trainingen ingekort en drie sprintraces

Het format van het Grand Prix-weekend gaat op de schop. Om kosten te besparen worden beide vrije trainingen op vrijdag ingekort van negentig naar zestig minuten. Omdat de teams door die verandering minder tijd hebben om hun programma's af te werken, zal het ongetwijfeld drukker worden op de baan.

De details moeten nog worden uitgewerkt, maar vrijwel zeker is al wel dat de Formule 1 dit jaar bij drie Grands Prix gaat experimenteren met sprintraces. Deze sprintraces moeten het huidige kwalificatiesysteem gaan vervangen.

Hoe ziet de sprintrace er (waarschijnlijk) uit? De tweede vrije training wordt een kwalificatiesessie voor de sprintrace.

Die uitslag vormt dus de startopstelling van de sprintrace.

De sprintrace heeft de lengte van een derde van een normale Grand Prix.

De uitslag van de sprintrace vormt de startopstelling van de hoofdrace op zondag.

Waarschijnlijk wordt de eerste proef met dit nieuwe kwalificatieformat half juli bij de Grand Prix van Groot-Brittannië gehouden.

De Formule 1-auto's zijn dit jaar nauwelijks veranderd ten opzichte van de auto's uit 2020. Foto: Formula1

De auto's zijn grotendeels hetzelfde

Voor het eerst in lange tijd hebben de teams afgelopen winter geen compleet nieuwe auto hoeven te bouwen. Omdat de grote regelwijzigingen die voor 2021 op de planning stonden zijn doorgeschoven naar 2022 leveren de renstallen een doorontwikkelde versie van hun auto's af. De kans dat de verhoudingen tussen de teams daardoor compleet verandert, neemt dus ook af.

Wat is er wel en niet veranderd? De veiligheidscel waarin de coureur zit is hetzelfde als vorig jaar.

De teams mochten twee 'tokens' inzetten voor een grondige wijziging.

Die zijn bij Red Bull bijvoorbeeld aan de achterkant van de auto ingezet.

Aerodynamisch hebben de teams vrij spel, zolang het binnen de regels blijft.

Door een regelwijziging is de vloer smaller en de diffuser onder de vloer ingeperkt.

Formule 1 staat voor langste seizoen ooit

Wanneer de coronapandemie geen roet in het eten gooit, wordt er dit jaar een recordaantal van 23 Grands Prix verreden. Ook vorig jaar stonden er 23 races op de kalender, maar vanwege de corona-uitbraak werd dat aantal gereduceerd tot zeventien wedstrijden.

Naast de Grand Prix van Nederland komt er met de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog een nieuwe race op de kalender te staan. De race op het razendsnelle stratencircuit van Jeddah staat op 5 december op het programma. Op 5 september wordt de Grand Prix in Zandvoort verreden.

Verstappen krijgt met Pérez ervaren teamgenoot

Voor het eerst sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2017 heeft Max Verstappen bij Red Bull Racing weer een ervaren teamgenoot aan zijn zijde. Sergio Pérez maakte de afgelopen jaren indruk bij Force India en Racing Point en krijgt dit seizoen voor de tweede keer in zijn loopbaan een kans bij een topteam. In 2013 reed de inmiddels 31-jarige Mexicaan bij McLaren al eens voor een topteam als opvolger van Lewis Hamilton. Succes bleef toen echter uit.

Sergio Pérez is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Sergio Pérez is dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Foto: Red Bull

Nieuwe namen op de grid: Alpine en Aston Martin

Met Alpine en Aston Martin verschijnen er twee nieuwe teamnamen op de grid. Aston Martin komt voort uit Racing Point en Alpine reed vorig jaar als het fabrieksteam van Renault over de circuits.

Qua technische organisatie zijn de teams onveranderd, maar de rijdersbezetting is wel anders. Sebastian Vettel vervangt bij Aston Martin de naar Red Bull vertrekkende Pérez en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso neemt bij Alpine het stoeltje over van Daniel Ricciardo, die naar McLaren verkast.

Tsunoda kan Japanse sensatie worden

Na zeven jaar heeft autosportland Japan met Yuki Tsunoda weer een coureur in de Formule 1. De twintigjarige AlphaTauri-rijder beleefde in 2020 een uitstekend debuutseizoen in de Formule 2, waarin hij met spectaculaire inhaalacties al snel de harten van menig autosportfan veroverde.

Als hij die lijn in de koningsklasse kan doortrekken, zou Tsunoda, die met 1,59 meter de kleinste Formule 1-coureur ooit is, een van de sensaties van 2021 kunnen worden.

Yuki Tsunoda debuteert bij AlphaTauri in de Formule 1. Yuki Tsunoda debuteert bij AlphaTauri in de Formule 1. Foto: Red Bull

Mick Schumacher wil in voetsporen vader Michael treden

Mick Schumacher begint in 2020 aan zijn Formule 1-loopbaan. De zoon van Formule 1-legende Michael komt uit voor het team van Haas, dat zo goed als zeker een achterhoedeteam gaat zijn. De 22-jarige Duitser veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2 en werd eerder al opgenomen in het talentenprogramma van Ferrari, het team waar zijn vader vijf van zijn zeven wereldtitels mee pakte.

Hamilton jaagt op achtste wereldtitel

Verstappen zal het ongetwijfeld willen voorkomen, maar Lewis Hamilton kan de eerste Formule 1-coureur worden die acht wereldtitels heeft veroverd. Het record van zeven deelt hij nu nog met Schumacher, van wie de meeste records al zijn geëvenaard of gebroken door Hamilton.