Jan Lammers heeft goede hoop op volle tribunes bij de rentree van de Grand Prix van Nederland begin september. De sportief directeur van de Formule 1-race denkt het evenement te kunnen organiseren zoals het voor 2020 gepland stond.

"Ik heb altijd gezegd: zonder publiek is voor ons geen optie. Maar zoals het zich nu ontwikkelt met vaccineren en geslaagde experimenten waarbij toeschouwers aanwezig zijn, denk ik dat wij in september publiek kunnen ontvangen", zegt de 64-jarige Lammers.

De Formule 1 zou eigenlijk in mei 2020 - 35 jaar na de laatste Grand Prix op het duinencircuit - terugkeren in Zandvoort. Door de coronapandemie ging er een streep door de race, maar op 3, 4 en 5 september moet het alsnog gebeuren in Zandvoort.

"Met die datum zijn we nog steeds heel blij, want de kans lijkt me toch wel heel groot dat we in het najaar weer veel meer kunnen, zeker als we ons een beetje aan de regels blijven houden", aldus voormalig Formule 1-coureur Lammers.

Meeste kaarten zijn verkocht aan Nederlanders nabij Zandvoort

Voor de uiteindelijk afgelaste Grand Prix waren al 300.000 kaarten verkocht. Een betrekkelijk klein aantal vroeg zijn geld terug, waardoor er weer kaarten vrijkwamen. Die waren ook weer in een mum van tijd verkocht, dus Zandvoort kan in september uitgaan van een vol terrein op alle dagen.

"We gaan er nu van uit dat we het evenement kunnen organiseren zoals voor 2020 was bedacht, maar veel zal afhangen van de ontwikkelingen. Een voordeel is dat de meeste kaarten zijn verkocht aan Nederlanders en een derde zelfs aan mensen die binnen een straal van 10 kilometer van het circuit wonen", zegt Lammers.

"Als tegen die tijd nog reisbeperkingen van kracht zijn, heeft dat niet zoveel effect op ons. En omdat 100.000 kaarthouders dichtbij wonen, kunnen we ook verkeersbewegingen beperken. Dat is alleen maar goed, want we willen hier de duurzaamste Grand Prix van de kalender neerzetten."

De Grand Prix van Nederland is de dertiende race op de kalender van 2021. Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend van start met de Grand Prix van Bahrein.