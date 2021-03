Sergio Pérez heeft maandag de verwachtingen getemperd voor zijn debuut bij Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen denkt dat hij een aantal races nodig heeft om te wennen.

"De eerste races zullen voor mij vooral een proces worden, een proces waarin ik zoveel mogelijk moet leren en zo rap mogelijk op snelheid moet komen. Dan zitten we voor de rest van het seizoen hopelijk in een goede positie", zegt Pérez tegen Motorsport.com.

"De testtijd voor het nieuwe seizoen was beperkt, zeker als je bekijkt wat we allemaal moesten doen en checken. Maar het is op zich naar wens verlopen en ik denk dat het team wel goed voorbereid is."

Pérez maakte ruim een week geleden bij de testdagen in Bahrein zijn eerste kilometers in de RB16B. De 31-jarige Mexicaan liet op het Bahrain International Circuit al weten dat hij voelde dat de nieuwe auto van Red Bull potentie heeft. Naar de concurrentie wil hij niet kijken.

"Het is nog vroeg en we zien het allemaal wel. Des te meer je probeert te doorgronden wat de anderen doen, des te meer je in verwarring raakt. In dit stadium valt er nog niet veel over te zeggen. Eigenlijk moeten we tot de eerste kwalificatie wachten en dan maar bekijken waar iedereen precies staat."

Vrijdag en zaterdag staan in Bahrein de eerste vrije trainingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma. De eerste Grand Prix van het nieuwe jaar begint zondag om 17.00 uur.