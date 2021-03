Max Verstappen probeert de verwachtingen rondom Red Bull Racing te temperen in aanloop naar de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen, die komend weekend in Bahrein wordt gehouden. Het Oostenrijkse team kwam de testdagen goed door en wordt onder meer door Mercedes in de rol van titelfavoriet gedrukt.

"Ik weet dat er bij fans enthousiasme heerst, maar Mercedes is nog steeds de favoriet. Ik weet zeker dat Mercedes ook wil dat mensen denken dat wij de favorieten zijn en ons onder druk zetten, maar we zijn gewoon op onszelf gefocust", zegt de 23-jarige Verstappen maandag in een vooruitblik op de eerste race van het jaar.

Red Bull kon zich de afgelopen seizoenen niet meten met het dominante Mercedes, maar de Duitse formatie probeert de druk nu wel bij het team van Verstappen te leggen. Teambaas Toto Wolff zei eind februari al dat Red Bull de titelfavoriet is en Lewis Hamilton raakte na de testweek in Bahrein onder de indruk van de concurrent.

"We zijn blij zijn met de vele gereden ronden en het goed leren begrijpen van de auto, maar dat zegt niets over pure prestaties", benadrukt Verstappen. "Ik zie elk seizoen als een nieuwe kans om Mercedes te verslaan, maar we zouden onszelf voor de gek houden als we verwachten dat die strijd gemakkelijk zal zijn."

Verstappen kan niet wachten op kwalificatie in Bahrein

Feit is wel dat Mercedes tijdens de testweek in Bahrein niet imponeerde. Vooral tijdens de eerste twee dagen verloren Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas kostbare tijd door problemen met de auto. De rondetijden van Mercedes waren ook niet geweldig, al wil Verstappen daar nu nog geen conclusies aan verbinden.

"Persoonlijk kan ik niet wachten tot we allemaal pushen in Q3", doelt hij op de beslissende sessie van de kwalificatie. "Dat is het moment dat iedereen op volle kracht met weinig brandstof rijdt en dat is het moment om te zien wie zich qua prestaties heeft ontwikkeld. Dan zullen we in de race zien wie die prestaties over een raceafstand kan vasthouden."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is zaterdag en de race begint zondag om 17.00 uur. Verstappen heeft dit seizoen een nieuwe teamgenoot in Sergio Pérez, die vorig seizoen nog voor Racing Point (het huidige Aston Martin) reed.