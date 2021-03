Porsche denkt opnieuw na over een terugkeer in de Formule 1. De Duitse autofabrikant onderzoekt of het aantrekkelijk is om vanaf 2025 een rentree in de koningsklasse van de autosport te maken.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche, meldde vrijdag dat moederbedrijf Volkswagen in de komende maanden een besluit neemt over het mogelijke toetreden van Porsche in de Formule 1.

De motorreglementen in de Formule 1 zijn tot 2025 vastgelegd, waardoor het voor andere automerken niet aantrekkelijk is om tussentijds in te stappen.

Over Porsche werd in het recente verleden al vaker gespeculeerd over een terugkeer in de Formule 1. Zo dacht het roemruchte automerk er in 2017 ook al over na om in 2021 in te stappen, maar dat plan werd om verschillende redenen niet doorgezet.

Porsche beleefde in jaren tachtig successen in Formule 1

Porsche was in 1991 als motorleverancier voor het team Footwork voor het laatst actief in de Formule 1. Van 1984 tot en met 1986 won McLaren-Tag-Porsche drie wereldtitels op rij met Niki Lauda en Alain Prost.

Honda was in 2015 de laatste autofabrikant die zijn entree in de Formule 1 maakte. Na een aantal moeizame jaren zorgde Max Verstappen in 2019 voor Honda's eerste zege, nadat het in eerdere decennia met andere teams ook al furore maakte in de topklasse.

Naast Honda zijn ook Mercedes, Ferrari en Renault actief in de Formule 1.