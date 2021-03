De Grand Prix in Saoedi-Arabië wordt begin december op het snelste stratencircuit ooit in de Formule 1 verreden. De organisatie onthulde donderdag het parcours van de avondrace.

Met een totale lengte van 6,175 kilometer en 27 bochten is het Djedda Street Circuit het op één na langste circuit op de kalender. Het circuit in het Belgische Spa-Francorchamps spant met iets meer dan 7 kilometer nog altijd de kroon.

Volgens de simulaties wordt in Djedda een gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur verwacht, met topsnelheden van 320 kilometer per uur. Er komen waarschijnlijk drie DRS-zones, wat het voor coureurs makkelijker maakt om in te halen.

"Het ontwerp vormt niet alleen het beste wat een modern stratencircuit te bieden heeft, maar de baan beschikt ook over stukken waar vol gas kan worden gegeven en veel inhaalmanoeuvres mogelijk zijn", zegt sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1.

De komst van de Formule 1 naar Saoedi-Arabië heeft tot protesten van mensenrechtenorganisaties geleid. Die betogen dat het land de Grand Prix en andere sportevenementen gebruikt om het imago te verbeteren en de aandacht af te leiden van de slechte mensenrechtensituatie in het land.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is een avondrace en staat zondag 5 december op het programma. Een week later wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grand Prix in Abu Dhabi.