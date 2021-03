Er zijn zorgen bij Mercedes na de testdagen in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Het team van wereldkampioen Lewis Hamilton kwam vrijdag, zaterdag en zondag niet tot de gehoopte resultaten in Bahrein.

Vooral tijdens de eerste twee dagen verloren Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas kostbare tijd door wat problemen met de auto. Hamilton kwam zondag tot de vijfde tijd op ruim een seconde van concurrent Max Verstappen van Red Bull Racing, al zeggen de tijden zeker nog niet alles.

"We hebben wat progressie geboekt met de balans toen we met meer brandstof reden. De auto was toen wat voorspelbaarder, maar we zien aan de data dat we qua racesnelheid niet zo snel als Red Bull zijn", zegt Andrew Shovlin, de hoofdengineer van Mercedes.

"Bij een lager brandstofverbruik ontstond een verwarrender beeld. Op dat vlak hebben we nog wat werk te verzetten en moeten we naar onze aanpak kijken. Veel te veel auto's waren sneller dan wij."

315 Conclusies na F1-testdagen: 'Red Bull oogt sterk, Mercedes onsolide'

Hamilton had graag paar dagen extra willen testen

Hamilton zelf was duidelijk ontevreden na de testdagen. "Er is nog veel werk te doen. We zijn gewoon niet snel genoeg. Er is niet één punt waarop we minder zijn, op alle vlakken moet het beter."

De Britse coureur leeft met weinig vertrouwen naar de seizoenstart toe, over twee weken op hetzelfde circuit. "Ik ben aan de ene kant blij dat het voorbij is, want ik ben nooit een groot fan van testen geweest. Ik hou veel meer van racen."

"Aan de andere kant had ik nu toch graag enkele dagen langer de auto uitgeprobeerd. Er is nog veel werk te doen en het zal heel lastig worden om in de eerste race de auto op volle sterkte te hebben."

'Misschien boeken we dit keer géén progressie'

Mercedes leek tijdens de testdagen van de laatste jaren vaker wat problemen te hebben, maar bleek bij de eerste races van het Formule 1-seizoen dan alsnog veruit de snelste. Shovlin betwijfelt echter of dat nu weer zo zal zijn.

"We hebben in de laatste jaren inderdaad vaker problemen met onze snelheid gehad tijdens de wintertests en slaagden er toen in om nog voor de eerste race veel progressie te boeken, maar misschien is dat dit keer niet zo", zegt hij.

"We moeten proberen in kaart te brengen wat onze problemen precies zijn. We zullen geen mogelijkheid onbenut laten om in de komende tien dagen te kijken hoe we sneller kunnen worden."

De Formule 1-teams melden zich op 26 maart weer op het circuit van Bahrein voor de eerste vrije training in de aanloop naar de eerste Grand Prix van 2021, die op zondag 28 maart wordt verreden.