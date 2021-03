Max Verstappen kijkt met een zeer goed gevoel terug op de voorbereidende testdagen op het Formule 1-seizoen. De Limburger kende zondag een vlekkeloze slotdag in Bahrein en reed tevens de snelste tijd van het weekend.

"Het waren zeker mijn beste testdagen in het voorseizoen", zei Verstappen tegen Autosport. "Maar dit geeft natuurlijk geen enkele garantie. In het eerste raceweekend zullen we pas uitvinden hoe we ervoor staan."

"Alle teams rijden andere programma's tijdens de testen. We kijken altijd wat we nog kunnen verbeteren aan de auto en er zijn zeker nog zaken waar we aan kunnen werken, maar dat zullen alle teams hebben."

De 23-jarige Verstappen reed op de slotdag 64 ronden en was met 1.28,960 de snelste, nadat hij vrijdag op de eerste testdag ook al de snelste was geweest. De coureur van Red Bull Racing reed na de 139 ronden van vrijdag nog eens 64 ronden tijdens de middagsessie van zondag.

"Het was opnieuw een goede dag en we hebben ons hele programma kunnen draaien", aldus Verstappen. "Over het algemeen gezien kan ik zeggen dat de auto goed aanvoelt en dat ik ernaar uitkijk om te gaan racen."

Ook Pérez enthousiast over nieuwe auto

Ook Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, was enthousiast over de RB16B. "Ik denk dat we een goede auto hebben, maar ik moet nog een heleboel leren om er het maximale uit te kunnen halen."

"Het maakt niet uit waar we in Bahrein staan. Het gaat erom waar we in Abu Dhabi staan", doelde de Mexicaan op de laatste race van het komende seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoofdingenieur Guillaume Rocquelin van Red Bull sprak over een zeer bruikbare testfase. "We hebben een goede basis gelegd vanwaaruit we verder kunnen bouwen en kijken ernaar uit om over een paar weken terug te keren naar Bahrein."

Over twee weken staat in Bahrein de eerste Grand Prix van het komende Formule 1-seizoen op het programma.