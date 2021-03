Met een vlekkeloos debuut van de RB16B en Max Verstappen die twee dagen boven aan de tijdenlijst stond, schijnt de zon bij Red Bull Racing na een lang weekend voorbereiden op het Formule 1-seizoen. Boven Mercedes pakken wolken zich samen. Maar is dit beeld wel terecht? Een analyse op basis van drie hoofdzaken.

Hoofdzaak 1: Betrouwbaarheid en afgelegde kilometers

Na de wintertests van 2020 stond Mercedes fier bovenaan de lijst met afgelegde ronden. Nu drie dagen voorbereiden op 2021 in Bahrein zijn afgerond, bungelt het kampioensteam juist onderaan die lijst. Het is een van de opvallende zaken rond Mercedes richting de seizoensstart.



Tegelijkertijd reed Red Bull er 'maar' 65 meer (369 om 304 ronden), en kan dit verschil verklaard worden door het versnellingsbakprobleem dat Mercedes gelijk vrijdagochtend al tijd kostte.

Gereden ronden per team AlphaTauri: 422 ronden

Alfa Romeo: 422 ronden

Ferrari: 404 ronden

Alpine: 396 ronden

Haas: 394 ronden

Williams: 373 ronden

Red Bull: 369 ronden

McLaren: 327 ronden

Aston Martin: 314 ronden

Mercedes: 304 ronden

Maar toch, Red Bull had geen last van een groot probleem. De nieuwe Honda-motor draaide zorgeloos zijn rondjes in Bahrein en het enige zichtbare euvel dat zich voordeed, was de loswaaiende motorkap bij Sergio Pérez toen hij een Williams inhaalde op het rechte stuk.

Nog even terug naar de lijst met afgelegde ronden: ook de andere Mercedes-teams Aston Martin, Williams en McLaren staan in de onderste regionen. Zegt dat iets over de betrouwbaarheid?



Misschien wel, maar na de wintertests van vorig jaar waren er ook zorgen om de Mercedes-motor, stond Verstappen vervolgens bij de eerste kwalificatie een halve seconde achter Bottas en Hamilton, en viel juist de Limburger een dag later in Oostenrijk uit.

315 Conclusies na F1-testdagen: 'Red Bull oogt sterk, Mercedes onsolide'

Hoofdzaak 2: De onzin van rondetijden

Rondetijden zeggen niets, is het cliché over de wintertests. Dat maakt het niet minder waar. Er zijn te veel variabelen om op basis van Verstappens snelste tijd over drie dagen (1.28,960) te verwachten dat Red Bull opeens Mercedes voorbij is in snelheid.

Het belangrijkste is dat onbekend is met hoeveel brandstof aan boord de tijden werden neergezet. Verstappen kan wel met een bijna lege tank hebben gereden, terwijl Hamilton met een 30 liter benzine aan boord rondging, of andersom.



De Limburger was zondag een seconde sneller dan Hamilton, terwijl de regerend kampioen juist op een bandencompound zachter (en dus sneller) reed. Het is niet reëel om te denken dat Red Bull opeens zo veel snelheid heeft gewonnen op Mercedes, waarmee het vergelijken van de tijden al direct zinloos is.

De snelste tijden van Red Bull en Mercedes 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.28,960

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.30,025

Hoofdzaak 3: Het weggedrag geeft iets weg

Wat wel opvalt, is dat de Red Bull een stuk stabieler oogt dan in 2020. Zeker tijdens de wintertests van vorig jaar stonden Verstappen en Alexander Albon vaker achterstevoren dan ze lief was. In dat licht is het misschien een voordeel dat de auto's grotendeels hetzelfde zijn als in 2020: Red Bull heeft genoeg tijd gehad om dit probleem te verfijnen en de auto te perfectioneren. Dat bleek al aan het einde van het vorige seizoen, en is tijdens de wintertests alleen maar bevestigd.

Bij Mercedes is het precies andersom: de auto van 2020 leek continu precies te doen wat de coureurs wilden. De W12 die de afgelopen dagen in Bahrein debuteerde, oogde instabiel in de bochten, iets dat werd bevestigd door de coureurs en werd aangetoond door de zeldzame spin van Hamilton op zaterdagochtend. Het is nog gissen naar de oorzaak, maar er is natuurlijk wel een regelwijziging doorgevoerd die vooral betrekking heeft op de neerwaartse druk aan de achterkant van de auto.

Lewis Hamilton liet zich zaterdagochtend verrassen door zijn wispelturige Mercedes en kwam terecht in het grind. Lewis Hamilton liet zich zaterdagochtend verrassen door zijn wispelturige Mercedes en kwam terecht in het grind. Foto: Getty Images

Conclusie: Treffen aangepaste regels Mercedes harder?

Mercedes had al een totaal ander concept dan Red Bull, want die auto ligt veel dichter op het asfalt. Dit wordt ook wel de rake van de auto genoemd, waarvan de Mercedes dus weinig heeft en Red Bull juist veel. Het is niet ondenkbaar dat de auto's met weinig rake meer zijn getroffen door de aangepaste regels.

Vanuit Mercedes komen jaarlijks steevast de geluiden dat Red Bull (of eerder Ferrari) sterk oogt en dat het een zwaar seizoen zal worden. Om vervolgens weer vrij of zeer dominant beslag te leggen op de titel.

Dit jaar zijn die geluiden vanuit het team wel steviger dan normaal. De Mercedes-coureurs worstelen meer met de auto dan Verstappen en Pérez. Als er ergens een opening verschijnt voor Red Bull in het bastion Mercedes, dan zit deze daar.