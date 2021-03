Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt heeft zondagmiddag op reactieplatform NUjij jullie vragen naar aanleiding van de Formule 1-testdagen beantwoord. We zetten de tien interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Just_in: Wat houdt F1-teams tegen om in het geheim te testen op (bijvoorbeeld) afgelegen of verborgen circuits? Zijn er geruchten dat bepaalde teams dit alsnog doen?



"Wat dit tegenhoudt, is dat het simpelweg niet mag. Ik heb nog nooit een gerucht gehoord dat een team dit stiekem doet. Dat is ook erg lastig. Je moet een circuit afhuren en dan hopen dat niemand hoort of ziet dat je aan het rijden bent."

M3e46: McLaren heeft ervoor gekozen om zelf een versnellingsbak te ontwikkelen. Denk je dat McLaren dit bewust heeft gedaan omdat ze bij voorbaat al een loophole hadden gevonden omtrent de diffuser?



"Ik denk dat McLaren ervoor heeft gekozen om zelf de versnellingsbak te bouwen omdat het team dat altijd al zelf doet. Het is niet een team met de ambitie om met een halve Mercedes-kloon aan de start te verschijnen. Daar komt bij dat McLaren een auto heeft met veel rake, wat betekent dat de auto aan de achterkant hoog van de grond staat. Mercedes heeft juist weinig rake. De Mercedes-versnellingsbak is daarom niet ideaal voor McLaren, omdat de achterwielophanging daar niet per se goed op aansluit. De loophole rondom de diffuser heeft daar, zover ik kan beoordelen, niet direct iets mee te maken."

Baan: Moet Red Bull straks zelf motoren gaan bouwen op basis van de technologie van Honda?



"Honda draagt de motor inderdaad over aan Red Bull, dat de bouw in eigen beheer neemt. Waarschijnlijk blijft er nog wel Honda-personeel betrokken bij de bouw. Maar Red Bull krijgt alle faciliteiten om de motor zelf in Milton Keynes te bouwen."

Kevin_1983: Wat mogen de teams nog verbeteren aan de auto tijdens de testdagen, zonder dat ze er strafpunten voor krijgen?

"In principe mag alles veranderd worden tijdens de testdagen. Pas tijdens de keuring bij de eerste race moet de auto aan de regels voldoen. Het heeft alleen niet zo veel zin om te testen met een auto waarmee je tijdens de race niet mag rijden. Daarom zien we in principe de auto's (met de ontwikkelingstokens besteed) zoals ze over twee weken in actie komen. Reken nog maar wel op de nodige aerodynamische ontwikkelingen en wellicht ook een laatste update aan de motoren."

Osker: Is het in het verleden ooit voorgekomen dat een team uitstekende testdagen had, maar een belabberd seizoen?

"Ferrari ging in 2019 richting de eerste Grand Prix met fantastische tests achter de rug. Snelle tijd, betrouwbaarheid: het zag er allemaal top uit. Tot we in Melbourne aankwamen en de auto (relatief gezien) niet vooruit te branden was. Ook Red Bull heeft wel jaren gehad - eigenlijk ook gewoon de afgelopen jaren - waarin de snelheid in te tests goed leek, en Mercedes de eerste kwalificatie toch riant voorstond."



"Daarom, testtijden zeggen niet zo veel. Ik kijk liever naar de algehele indruk die een auto achterlaat: weggedrag, betrouwbaarheid, wat zeggen de coureurs? En zelfs dan kan het, zoals bij Ferrari dus in 2019, nog tegenvallen."

Knilles013: Bij sommige tijden staat als bandsoort een (T). Wat houdt dat in?



"Als ik het goed heb begrepen, heeft Pirelli twee fabrieken waar de banden gemaakt worden. Het bedrijf wil zo kijken of er geen onderlinge verschillen zijn tussen die banden. Dus die T is een C3 zonder markeringen om het onderscheid te maken tussen die verschillende banden."

L_Tzinoudis: Welke teams krijgen het dit jaar moeilijk met competitief rijden?



"Ik pak er twee uit: Haas, want die hebben weinig aan de auto veranderd. Terwijl die auto afgelopen jaar ook al niet werd ontwikkeld. Dit is het zorgenkindje van de grid."



En daarnaast Williams, omdat dat team nog steeds grofweg dezelfde auto heeft als de afgelopen twee seizoenen. Die is wel verder ontwikkeld, maar het lijkt een abonnement voor de achterkant van de grid."

vanMindeR: Kan het zijn dat Mercedes ons zand in de ogen probeert te strooien door bewust minder te presteren tijdens te testdagen?



"Dat kan zeker, maar dan nog oogt Mercedes wel wat minder solide dan de afgelopen jaren. De coureurs klagen ook over het rijgedrag van de auto en die lijkt minder goed op het asfalt te liggen dan bijvoorbeeld de Red Bull. Maar: Mercedes is niet voor niets al jaren dominant. Dat team heeft de capaciteiten om zulke problemen nog voor de eerste race op te vangen. Je moet sowieso niet raar opkijken als Mercedes voor de eerste race in Bahrein nog een stevige update aan de auto doorvoert."

Baan: Ik heb gehoord dat Porsche terug in de Formule 1 wil. Wat vind jij daarvan?

"Porsche en Volkswagen worden al net zo lang als dat ik de sport volg (en dat is best een tijdje) in verband gebracht met Formule 1. Er wordt altijd over gepraat, maar het gebeurt nooit. Ik geloof het pas als ik een persbericht van Porsche in m'n mailbox heb waarin onomwonden staat dat het gaat gebeuren."

Fripper: Wat is de huidige stand van zaken rondom het wel of niet gebruikmaken van sprintraces om de startopstelling te bepalen?



"Voor zover ik begreep kan het nieuws over de drie sprintraces dit seizoen elk moment komen. Over de vorm wordt nog getwist, dus ook of die bepalend zijn voor de startopstelling de volgende dag. "