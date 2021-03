Voor Max Verstappen is ook de derde en laatste Formule 1-testdag in Bahrein goed verlopen. De Nederlander van Red Bull Racing kwam zondag op het Bahrain International Circuit tot de snelste tijd.

De 23-jarige Verstappen reed op de slotdag 64 ronden en was met 1.28,960 de snelste. Daarmee was de Limburger de enige coureur die onder de 1.29 dook. Hij reed tijdens de middagsessie voor het eerst tijdens de voorbereidende tests op de zachte band.

Eerder op de dag kwam Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, al tot de snelste tijd in de ochtendsessie. De Mexicaan deed dat eveneens op de zachte band. Red Bull had vrijdag en zaterdag alleen nog op de medium en harde banden gereden.

Tijdens de middagsessie was de zon gezakt en het asfalt afgekoeld, waardoor de baan sneller werd. Dat was het moment voor de coureurs om zich op kwalificatiesimulaties te richten.

Gereden ronden op derde testdag Alfa Romeo (Raikkonen): 167 ronden

AlphaTauri (Tsunoda en Gasly): 167 ronden

Ferrari (Sainz en Leclerc): 159 ronden

Williams (Russell): 157 ronden

Haas (Mazepin en Schumacher): 143 ronden

Mercedes (Hamilton en Bottas): 140 ronden

Alpine (Alonso en Ocon): 138 ronden

Aston Martin (Vettel en Stroll): 136 ronden

McLaren (Ricciardo en Norris): 131 ronden

Red Bull Racing (Verstappen en Pérez): 113 ronden

Tsunoda dichtst in de buurt van Verstappen

Yuki Tsunoda kwam met 1.29,053 het dichtst in de buurt van de tijd van Verstappen. De Japanner van AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, reed zijn tijd wel op een zachtere band dan de Nederlander (C5 om C4).

Uiteraard is onduidelijk met hoeveel brandstof aan boord de tijden werden neergezet, dus het is lastig om echt wat op te maken uit de rangschikking. Wel is duidelijk dat Red Bull een goede voorbereiding beleeft.

De betrouwbaarheid van de nieuwe Honda-krachtbron lijkt dik in orde. Tijdens drie dagen testen waren er ogenschijnlijk geen grote problemen bij de nieuwe Red Bull RB16B.

Lewis Hamilton legde in de middagsessie 54 ronden af. Foto: ANP

Vraagtekens rondom Mercedes

Het grote vraagteken hangt rondom Mercedes. Het kampioensteam maakt er een sport van om zich tijdens de wintertests slechter voor te doen dan in werkelijkheid. Toch verliepen de drie testdagen niet vlekkeloos voor het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Hamilton legde ruim vijftig ronden af en liet met 1.30,025 op de zachte band de vijfde tijd van de dag noteren. Een klein half uur voor het einde van de sessie had de zevenvoudig wereldkampioen wel een momentje met een spin. Bottas richtte zich in de ochtend op langere runs en deed geen poging om een snelle tijd te realiseren.

Dat Mercedes zich op de slotdag niet bovenaan de tijdenlijsten meldde, hoeft niet op problemen te duiden, al klaagden de coureurs wel over het weggedrag van de nieuwe W12. Over twee weken tijdens de openingsrace op hetzelfde circuit moet blijken wat de ware snelheid van de Mercedes is.

Wat voor Mercedes geldt, is ook van toepassing op Ferrari. De Italiaanse renstal probeert terug te komen na een rampzalig verlopen 2020. Onder meer een nieuwe motor en herziene aerodynamica moeten het team daarbij helpen. Toch leek de SF21 in handen van Charles Leclerc en nieuwkomer Carlos Sainz nog niet te overtuigen.