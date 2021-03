Het is Lewis Hamilton opgevallen dat het Red Bull Racing van Max Verstappen sterk voor de dag komt tijdens de wintertests in Bahrein. De regerend wereldkampioen verwacht dat hij het komende seizoen een langdurige strijd zal moeten uitvechten met de grootste uitdager van Mercedes.

"Ze zien er sterk uit", zei Hamilton zondag tijdens een persconferentie. "Red Bull is goed bezig tijdens deze tests. Ik denk dat ze een goed coureursduo hebben met Verstappen en Sergio Pérez. En een goede auto."

Hamilton herinnerde de aanwezige journalisten eraan dat Verstappen de slotrace van 2020 won in Abu Dhabi. "Je kunt dus alleen maar aannemen dat ze er weer vooraan bij zitten tijdens de eerste race. Het wordt dit jaar een mooi en lang gevecht met ze."

Hamilton vindt het vooral goed dat Mercedes nú tegen problemen aanloopt

Mercedes zelf beleefde een slecht begin van de testdagen, met een tijdrovend versnellingsbakprobleem op de eerste dag en een spin van Hamilton op zaterdagochtend.

De slechte start van het kampioensteam ging gepaard met klachten van beide coureurs over de 'instabiele' achterkant van de Mercedes. Maar de Brit maakt zich over het algemeen nog geen zorgen.

"Als je je zorgen maakt, leidt dat alleen maar af van het vinden van oplossingen", zei Hamilton. "We hebben maar weinig tijd, dus we moeten gewoon hard werken en efficiënt zijn. Uiteindelijk is het beter als er nú dingen fout gaan. Nu kunnen we de oplossingen vinden. Dus dat is alleen maar goed."

'Ook McLaren en Alpine ogen sterk'

Hamilton benadrukte dat hij onderdeel is van een team dat al jaren dominant is en de wereldtitels aaneenrijgt. "Maar toch ben ik wel onder de indruk van de snelheid van sommige andere teams."

"Red Bull is dus sterk, maar het is mooi om te zien dat McLaren er ook goed voorstaat", stelde de zevenvoudig wereldkampioen vast. "Alpine oogt ook snel. Dat maakt het allemaal alleen maar leuker."

Hamilton zit zondagmiddag zelf achter het stuur van de Mercedes tijdens de laatste sessie van de wintertests. Over twee weken staat in Bahrein de eerste Grand Prix van het seizoen op het programma.