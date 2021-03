Max Verstappen hecht er niet veel waarde aan dat Mercedes nog weinig heeft laten zien bij de testdagen in Bahrein. De coureur van Red Bull Racing denkt dat het team van wereldkampioen Lewis Hamilton in het komende Formule 1-seizoen opnieuw sterk zal zijn.

"Ik denk niet dat Red Bull de favoriet is. Mercedes heeft zoveel kampioenschappen achter elkaar gewonnen", zegt Verstappen, die zondagmiddag voor de laatste keer in actie komt bij de tests, op zijn eigen website.

"Ik zie wat dat betreft geen verschil door de testdagen in Bahrein, want er is nog niemand die het achterste van zijn tong laat zien. We zullen tijdens de eerste kwalificatie wel zien waar we staan."

Aan het begin van de tests op vrijdag had Mercedes 's ochtends te maken met een probleem aan de versnellingsbak. Valtteri Bottas verscheen daardoor amper op de baan. In de middag worstelde Hamilton met zijn zitpositie.

Op zaterdag verliepen de tests voor de concurrent van Red Bull ook niet vlekkeloos, want toen belandde Hamilton in de grindbak.

'We hebben veel data kunnen vergaren'

Verstappen en zijn nieuwe ploeggenoot Sergio Pérez hebben vooralsnog weinig problemen bij Red Bull. "Het belangrijkste is dat we probleemloos veel ronden hebben kunnen rijden en de auto daardoor leren kennen", aldus Verstappen.

"We proberen verschillende afstellingen en onderdelen en alles reageert zoals we hadden gehoopt, dus dat is erg positief. We hebben veel data kunnen vergaren, het was een goede start. We willen ons natuurlijk altijd overal blijven verbeteren, het is nooit goed genoeg. Hopelijk kunnen we op deze weg doorgaan."

Verstappen komt zondag vanaf 13.00 uur in actie op de derde en laatste testdag in Bahrein. Het Formule 1-seizoen begint op 28 maart officieel met de Grand Prix van Bahrein, de eerste van in totaal 23 races.