Sergio Pérez heeft zondag tijdens de ochtendsessie van de laatste Formule 1-testdag in Bahrein de snelste tijd gereden. De coureur van Red Bull Racing reed voor het eerst tijdens de voorbereidende tests op de zachte band.

Red Bull had vrijdag en zaterdag alleen nog op de medium en harde banden gereden. De verwachting is dat Max Verstappen zondagmiddag, wanneer hij het stuur overneemt van Pérez, ook op de rode band rijdt.

Pérez had zondagochtend wel de snelste tijd (1.30,187), maar was geen kilometervreter tijdens de hete ochtendsessie in Bahrein. In zijn RB16B kwam hij tot 48 ronden. Daarmee legde hij van alle coureurs de minste ronden af.

Voor Red Bull verlopen de testdagen tot dusver voorspoedig, maar Verstappen liet zondag weten dat "nog niemand het achterste van de tong laat zien". Pérez zei zaterdag dat hij wel de potentie van de nieuwe auto voelt.

Charles Lecerc in actie met de Ferrari SF21. Charles Lecerc in actie met de Ferrari SF21. Foto: Getty Images

Nog grote vraagtekens rondom de Ferrari

Charles Leclerc bezette namens Ferrari de tweede plek op de tijdenlijst: 1.30,486. De Monegask reed zijn ronde op de medium banden en ging daarna verder met lange stints op diezelfde band. Hij reed tachtig ronden.

Er bestaan nog veel twijfels over in hoeverre Ferrari kan herstellen van het rampseizoen 2020. De nieuwe krachtbron is volgens Leclerc wel een stap vooruit. De aerodynamica is grondig herzien, maar echt indruk maakte de SF21 tijdens de tests nog niet.

Ronden per team in de ochtendsessie Alfa Romeo (Kimi Räikkönen): 91 ronden

Mercedes (Valtteri Bottas): 86 ronden

Ferrari (Charles Leclerc): 80 ronden

Aston Martin (Lance Stroll): 80 ronden

Haas (Mick Schumacher): 78 ronden

Williams (George Russell): 77 ronden

AlphaTauri (Pierre Gasly): 76 ronden

Alpine (Esteban Ocon): 61 ronden

McLaren (Lando Norris): 56 ronden

Red Bull (Sergio Pérez): 49 ronden

Bottas richt zich op lange runs met Mercedes

Valtteri Bottas ging met de Mercedes 86 keer rond, maar deed geen poging om een snelle tijd te zetten. De Fin richtte zich op langere runs. In de middag kruipt Lewis Hamilton achter het stuur. Dan koelt het asfalt af en wordt de baan sneller, wat kan betekenen dat er meer pogingen worden gedaan om snelle tijden te zetten.

De meeste ronden werden gereden door de oudste coureur van het veld: De 41-jarige Kimi Räikkönen heeft de Alfa Romeo de hele dag voor zichzelf en draaide voor de middagpauze al 91 ronden. De Fin reed vooral op de medium band en deed geen poging tot een snelle tijd.

Na de derde en laatste testdag gaan de Formule 1-teams zich voorbereiden op de officiële start van het seizoen. Op 28 maart staat de Grand Prix van Bahrein op het programma.