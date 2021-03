Deze zondag staat op het Bahrain International Circuit in Sakhir de derde en laatste Formule 1-testdag op het programma. Wil jij weten wat er nieuw aan de Red Bull is of ben je benieuwd of Mercedes weer dominant zal zijn? Vraag het dan op zondag 14 maart vanaf 16.30 uur aan onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt.

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel. Verslaggever Joost Nederpelt geeft zondagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. Om het overzichtelijk te houden, publiceren we de andere vragen niet. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.