Sergio Pérez kijkt met grote tevredenheid terug op zijn eerste testdag namens Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen heeft nu al het gevoel dat de RB16B dit seizoen tot veel in staat zal zijn.

"Het was geweldig om een hele dag te testen en met het team bezig te zijn. Ondanks de zware omstandigheden hebben we veel werk kunnen verrichten", zei de 31-jarige Pérez zaterdag na zijn eerste echte racedag als coureur van Red Bull.

De Mexicaan kwam op de harde band tot 117 ronden in Bahrein, waar over twee weken de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma staat. Pérez moest in de middag nog wel naar binnen voor een nieuwe motorkap, die in stukken brak toen hij Williams-coureur Nicholas Latifi in wilde halen.

De sessie werd even onderbroken, maar Pérez kon met een nieuwe motorkap gewoon weer verder. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar, die vorig seizoen voor Racing Point reed en bij Red Bull het stoeltje kreeg van Alexander Albon, is positief over de auto.

"Ik raak steeds meer aan alles gewend en het potentieel van de auto is nu al merkbaar. We gaan ons nog veel meer ontwikkelen. Zondagochtend mag ik weer, dus ik kijk er naar uit om nog meer ronden te rijden", aldus Pérez.

Verstappen komt net als zijn Mexicaanse teamgenoot zondag weer in actie in Bahrein op de derde en laatste testdag. De Nederlander kwam vrijdag op de openingsdag tot 130 rondes op het Bahrain International Circuit.