Na een slechte openingsdag heeft Mercedes zich op de tweede van drie voorbereidende testdagen op het Formule 1-seizoen in Bahrein bovenaan de tijdenlijst gemeld. Sergio Pérez beleefde een goede eerste testdag bij Red Bull Racing, terwijl zusterteam AlphaTauri indruk maakte.

De ochtendsessie verliep niet vlekkeloos voor Mercedes. Lewis Hamilton spinde, waarna de auto door een kraanwagen uit de grindbak moest worden gehaald. Nadat de auto was afgestoft in de pitbox, kon de regerend wereldkampioen weer verder.

Tijdens de middagsessie nam Valtteri Bottas het stuur over. Terwijl in Bahrein de avond inviel, koelde het asfalt af en werd de baan sneller. Diverse coureurs deden een poging op de zachte banden, waarbij de Fin in 1.30,289 als snelste rondging.



Het is niet duidelijk met hoeveel brandstof aan boord de coureurs dit deden, dus de tijden zeggen zoals gebruikelijk bij de wintertests niet zoveel. Of deze snelle tijd van Bottas betekent dat Mercedes de zaken op orde heeft na een slechte vrijdag, is dus nog onduidelijk.

Meeste ronde per team Haas (Schumacher en Mazepin): 164 ronden

AlphaTauri (Gasly en Tsunoda): 144 ronden

Williams (Latifi): 132 ronden

Ferrari (Leclerc en Sainz): 129 ronden

Alpine (Alonso): 128 ronden

Alfa Romeo (Giovinazzi): 125 ronden

Red Bull (Pérez): 117 ronden

Mercedes (Hamilton en Bottas): 116 ronden

McLaren (Ricciardo en Norris): 104 ronden

Aston Martin (Vettel en Stroll): 81 ronden

Pérez verliest motorkap Red Bull

Pérez kende een prima eerste volledige testdag bij zijn nieuwe renstal. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen deed aan het einde van de middag geen poging op de snelste banden en reed alleen maar op de harde band.

De zaterdag verliep overigens niet helemaal zonder problemen voor Red Bull. Toen Pérez de Williams van Nicholas Latifi wilde inhalen, brak zijn motorkap in stukken. Dat zorgde voor een korte onderbreking van de sessie.

Terwijl de marshals de baan schoonveegden, schroefden de Red Bull-monteurs een nieuwe motorkap op de RB16B. Daarna kon Pérez weer verder.

Sergio Pérez tijdens zijn eerste volledige testdag in dienst van Red Bull. Sergio Pérez tijdens zijn eerste volledige testdag in dienst van Red Bull. Foto: Getty Images

Teams uit het middenveld maken goede indruk tijdens wintertests

De strijd in het middenveld belooft dit seizoen hels te worden, met diverse teams die aanspraak maken om zich achter Mercedes en Red Bull als derde in de pikorde te vestigen.



Pierre Gasly reed in de AlphaTauri een racesimulatie tijdens de middagsessie en deed dat met rondetijden die stabiel en snel leken, relatief ten opzichte van de concurrentie. Net als Red Bull heeft ook het Italiaanse team de nieuwe krachtbron van Honda achterin de auto liggen. Die houdt het tijdens de testdagen voorlopig zonder problemen vol.

McLaren heeft ook een nieuwe krachtbron, maar wisselde daarvoor van Renault naar Mercedes. Net als op vrijdag toonde het Britse team dat die wissel tot dusver goed uitpakt. De 39-jarige Fernando Alonso liet in de Alpine zien dat hij zelfs na twee jaar afwezigheid in de koningsklasse geen roestvorming vertoont. Dit zijn allemaal signalen die erop wijzen dat het komend seizoen een zwaarbevochten strijd in het middenveld zal worden.

Pierre Gasly reed in de AlphaTauri stabiele en snelle rondetijden. Pierre Gasly reed in de AlphaTauri stabiele en snelle rondetijden. Foto: Getty Images

Ferrari en Aston Martin niet zonder problemen

Of Ferrari zich ook in die strijd gaat mengen, is nog erg onduidelijk. De Scuderia mikt zelf met zijn nieuwe motor en herziene aerodynamica op de derde plaats. Carlos Sainz lijkt echter nog erg aan zijn nieuwe auto te moeten wennen. De Spanjaard spinde in de ochtend een keer stevig van de baan.

De Ferrari oogde ook in de handen van Charles Leclerc nog niet bijzonder stabiel of snel. Voor conclusies is het nog te vroeg, maar het Italiaanse topteam zal zich zondag ongetwijfeld willen verbeteren.



Aston Martin beleefde een vergelijkbare dag met die van Mercedes op vrijdag. Sebastian Vettel kwam in de ochtendsessie maar tot tien ronden omdat de versnellingsbak (van Mercedes) kuren vertoonde en moest worden vervangen. Lance Stroll reed in de middagsessie nog wel het respectabele aantal van 71 ronden.