Racing Point baarde afgelopen seizoen opzien door met een regelrechte kopie van de Mercedes bij de wintertests voorafgaand aan het Formule 1-seizoen te verschijnen. Dit jaar heet het team Aston Martin, maar zijn de overeenkomsten met de kampioensauto nog altijd groot. Toch zijn er meer verschillen dan in 2020.

De Mercedes heeft een andere voorvleugel. Ook zijn de inlaten van de sidepods anders, net als alle luchtgeleiders eromheen. Aston Martin is dit jaar naar de hogere positie van die inlaten gegaan, iets wat Mercedes (en de rest van het veld) afgelopen jaar al had. Deze inlaten en alle luchtgeleiders eromheen (bargeboards) zijn duidelijk een eigen ontwerp.

Uit het zijaanzicht blijkt dat vooral de bargeboards (de luchtgeleiders achter het voorwiel) verschillen. Ook het bodywork rondom de motor is anders vormgegeven. Aston Martin heeft bovendien andere luchtgeleiders op de rand van de vloer van de auto dan Mercedes.

Aan de achterzijde is de wielophanging hetzelfde. Dat is logisch, want die koopt Aston Martin van Mercedes. Dat geldt niet voor de diffuser, die duidelijk een eigen ontwerp van Aston Martin is. Ook van achter gezien zijn de verschillen in het bodywork rond de motor goed zichtbaar. De achtervleugel lijkt dan weer een regelrechte kopie van de Mercedes.