Een interessante diffuser van McLaren en de unieke sidepods en airbox van de Alpine: wat valt er op tijdens de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein?

McLaren heeft een slimme truc in de diffuser

De 'truc' van McLaren om de nieuwe regels voor de diffuser te omzeilen: de luchtgeleiders in deze tunnel aan de achterkant van de auto moeten dit jaar 5 centimeter korter zijn, dus niet lager dan de rode lijn.

Bij McLaren zijn twee van deze belangrijke geleiders toch lager (en dus effectiever), omdat ze onderdeel zijn geworden van de verplichte verhoging die in de lengterichting in de vloer zit. In de diffuser wordt een groot deel van de downforce opgewekt die de auto op het asfalt duwt. (Foto: ANP)

Red Bull puzzelt met de rand van de vloer

Red Bull probeert verschillende manieren uit om de kritieke rijwind onder de vloer af te sluiten van alle andere wervelingen rond de auto. Dat is dit jaar lastiger geworden omdat de vloer smaller moet zijn en er minder aerodynamische middelen mogen worden gebruikt. De rood omcirkelde flapjes zijn er in de loop van de test bij gekomen. (Foto: Getty Images)

Alpine gaat tegen alle trends in





Vrijwel alle auto's (zoals de Williams op de foto) op de grid hebben de sidepods inmiddels vormgegeven met een 'downwash' profiel, wat betekent dat de rijwind (via de rode lijn) omlaag wordt gestuurd om deze zo over de diffuser te laten blazen. Onder de rode lijn zit voornamelijk de koeling van de motor verpakt in de sidepod. (Foto: Getty Images)

Alpine pakt het als enige anders aan. De sidepods zijn zo klein mogelijk gemaakt, zodat de rijwind er ook aan de onderkant vrijer langs kan stromen. Het nadeel: er is minder ruimte in de sidepods voor de koeling. (Foto: ANP)

Dat heeft Alpine als volgt opgelost: een gedeelte van de koeling is verhuisd naar de airbox achter het hoofd van de coureur. Volgens technisch directeur Marcin Budkowski van Alpine levert dit een hoger zwaartepunt op, maar de aerodynamische voordelen van de smalle sidepods wegen zwaarder dan dat nadeel. De sidepods zijn aan de onderkant inderdaad erg smal. (Foto: Getty Images)