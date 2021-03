Mercedes leek zich zaterdag op de tweede testdag van de Formule 1 te herstellen van een slechte vrijdag. Een spin van Lewis Hamilton gooide echter roet in het eten. De Brit zorgde voor een rode vlag en meer tijdverlies voor het kampioensteam.

Hamilton verloor met nog ruim anderhal uur te gaan in de ochtendsessie de controle over de nieuwe Mercedes bij het insturen van bocht 13. De regerend kampioen kon zijn fout niet meer herstellen en schoof achteruit de grindbak in. Daar kwam de auto niet meer op eigen kracht uit.

Veel coureurs hebben net als vrijdag last van de harde wind die over het Sakhir International Circuit blaast. Die komt zaterdag uit de tegenovergestelde richting. Er is weliswaar veel minder zand op de baan, maar toch hebben de auto’s het lastig.

Onder meer Carlos Sainz in de Ferrari en Nicholas Latifi schoten eerder van de baan, maar konden wel doorrijden.

Merdeces reed vrijdag het minste van alle teams

De auto van Hamilton moest door een kraanwagen uit de grindbak worden getild. Het nieuwe tijdverlies is geen goed nieuws voor Mercedes, dat vrijdag al het minste reed van alle teams. Toen reed Valtteri Bottas in de ochtend maar zes ronden door problemen met de versnellingsbak en worstelde Hamilton in de middagsessie met zijn zitpositie.

Zaterdagochtend had Hamilton wel al 35 ronden gereden voor hij spinde, het meeste van alle teams. Zijn auto leek niet beschadigd door de spin.

De Formule 1-teams testen zaterdag tot 17.00 uur. Zondag begint om 8.00 uur de laatste dag van de voorbereidende tests. Over twee weken staat in Bahrein de eerste race van het seizoen op het programma.