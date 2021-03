Daniel Ricciardo en McLaren hebben zaterdag op de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein opnieuw indruk gemaakt. Ondanks een ingrijpende wissel van motorleverancier (van Renault naar Mercedes) oogt de oranje auto snel en solide. Lewis Hamilton en Mercedes laten nog weinig zien, al zorgde de regerend wereldkampioen wel voor een rodevlagsituatie.

Terwijl er geruchten rondgaan over een slimme vondst van McLaren om de nieuwe regels voor de diffuser onder de auto te omzeilen, reed Ricciardo de snelste tijd (1.32,215) in de ochtendsessie.

Mercedes liet zich niet bovenaan de tijdenlijsten zien. Het kampioensteam is zaterdag druk bezig om zich te herstellen van een slechte vrijdag, maar de spin van Hamilton gooide roet in het eten.

Hamilton verloor met nog ruim anderhalf uur te gaan in de ochtendsessie de controle over de nieuwe Mercedes bij het insturen van bocht dertien. De regerend wereldkampioen kon zijn fout niet meer herstellen en schoof achteruit de grindbak in. Daar kwam de auto niet meer op eigen kracht uit.

De auto van Hamilton moest door een kraanwagen uit de grindbak worden getild. Het nieuwe tijdverlies is geen goed nieuws voor Mercedes, dat vrijdag al het minste reed van alle teams. Toen reed Valtteri Bottas in de ochtend maar zes ronden door problemen met de versnellingsbak en worstelde Hamilton in de middagsessie met zijn zitpositie.

Zaterdagochtend had Hamilton wel al 35 ronden gereden voor hij spinde, het meeste van alle teams. Zijn auto leek niet beschadigd door de spin. Met nog een uur te gaan voor de middagpauze kon de Engelsman weer de baan op. Hij kwam uiteindelijk tot 58 ronden.

Ronden per team in de ochtendsessie Haas (Mazepin): 76 ronden

Alfa Romeo (Giovinazzi): 73 ronden

Alpine (Alonso): 60 ronden

Mercedes (Hamilton): 58 ronden

Alpha Tauri (Tsunoda): 57 ronden

Ferrari (Sainz): 56 ronden

McLaren (Ricciardo): 52 ronden

Williams (Latifi): 47 ronden

Red Bull (Perez): 39 ronden

Aston Martin (Vettel): 10 ronden

Wind lastig voor coureurs, problemen bij Aston Martin

Veel coureurs hebben net als vrijdag last van de harde wind die over het Bahrain International Circuit blaast. Die komt zaterdag uit de tegenovergestelde richting. Er is weliswaar veel minder zand op de baan, maar toch hebben de auto's het lastig.

Onder andere Carlos Sainz in de Ferrari en Nicholas Latifi schoten eerder van de baan, maar konden wel doorrijden.

Ook zaterdag waren er versnellingsbakproblemen bij een Mercedes, al was het deze keer die achterin de Aston Martin. Het kostte Sebastian Vettel bijna de hele ochtend. De Duitser kwam uiteindelijk maar tot tien ronden.

Namens Red Bull test Sergio Pérez zaterdag. Verstappen komt niet in actie. Namens Red Bull test Sergio Pérez zaterdag. Verstappen komt niet in actie. Foto: ANP

Ook Pérez gaat probleemloos rond in Red Bull

Sergio Pérez ging verder waar Max Verstappen vrijdag gebleven was met het testprogramma van Red Bull. De RB16B met de nieuwe Honda-krachtbron ging ogenschijnlijk probleemloos 39 keer rond het circuit in Bahrein, al reden veel teams meer ronden in de ochtendsessie.

Fernando Alonso nam het stuur over van Esteban Ocon bij Alpine en maakte indruk met strakke rondetijden. De Spanjaard zei vrijdag geen problemen te verwachten met de gevolgen van de kaakfractuur die hij een maand geleden opliep. Alonso reed de rondjes inderdaad moeiteloos af te werken.

De Formule 1-teams testen zaterdag tot 17.00 uur. Zondag begint om 8.00 uur de laatste dag van de voorbereidende tests. Over twee weken staat in Bahrein de eerste race van het seizoen op het programma.