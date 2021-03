Lewis Hamilton en Valtteri Bottas maken zich nog geen zorgen, hoewel de eerste testdag in Bahrein op het komende Formule 1-seizoen zeer teleurstellend verliep voor Mercedes. Beide coureurs kampten met de nodige problemen.

Bottas kon in de ochtend slechts zes ronden rijden door schade aan de versnellingsbak. Ook toen Hamilton in de middag het stuur overnam, ging het niet veel beter met de Mercedes W12. De regerend wereldkampioen kon veel meer ronden rijden dan Bottas, maar de auto lag ogenschijnlijk niet goed op het asfalt.

"Dit was geen al te beste dag, maar dit soort dingen worden op ons afgestuurd om ons te testen. We hadden pech in de ochtend, wat erg ongelukkig uitkwam voor Valtteri. Het team heeft daarna heel hard gewerkt om de situatie weer om te keren en uit te vogelen wat het probleem was", zegt Hamilton op de website van Mercedes.

"Ze hebben het geweldig gedaan. De middagsessie was ook niet zonder uitdagingen, maar we bestaan nou eenmaal om oplossingen te vinden voor de problemen waar we mee te maken krijgen. Ik wil mijn negen jaar aan ervaring binnen het team gebruiken om er het maximale uit te halen."

'Nu hadden we liever wel al een filmdag gedaan'

Opvallend genoeg was Mercedes de enige renstal die ervoor koos om de auto niet alvast even te laten rijden voor de tests begonnen. Andere teams, zoals Red Bull Racing, gebruikten daarvoor de zogeheten 'filmdag', waarop 100 kilometer mag worden gereden voor 'promotionele doeleinden'.

"Dat is achteraf natuurlijk makkelijk roepen. Nu hadden we het liever voor de testdagen gedaan. Maar de laatste jaren verliep alles vlekkeloos en bepaalde dingen zijn al getest op de dynamo. Ik weet zeker dat er voor volgend jaar opnieuw naar gekeken zal worden wat het beste is", aldus Bottas.

"Er is zeker nog geen man overboord. Door het budgetplafond en andere beperkingen moet iedereen dit jaar efficiënter werken en leg je dus op deze dagen minder ronden af. Hopelijk kunnen we de komende dagen dus nog veel, zo niet alles, goedmaken."