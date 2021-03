Zaterdag staat op het Bahrain International Circuit in Sakhir de tweede Formule 1-testdag van het jaar op het programma. Bekijk hier welke coureurs in actie komen op het circuit in de woestijn.

13 maart Red Bull Racing - Sergio Pérez

Mercedes - Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

Ferrari - n.n.b

McLaren - Daniel Ricciardo en Lando Norris

Alpine - Fernando Alonso

AlphaTauri - Yuki Tsunoda en Pierre Gasly

Aston Martin - Sebastian Vettel en Lance Stroll

Alfa Romeo - Antonio Giovinazzi

Haas F1 - Nikita Mazepin en Mick Schumacher

Williams - Nicholas Latifi

De coureurs verschijnen tussen 8.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) op de baan, met een lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Zondag staat de derde en laatste testdag op het programma.

Max Verstappen kwam vrijdag al in actie en staat zijn plek zaterdag af aan zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander beleefde een veelbelovende start van het seizoen door zowel de snelste tijd als de meeste rondes te rijden.

Ingegeven door de coronapandemie en om kosten te besparen, is het aantal testdagen gereduceerd van zes dagen vorig jaar tot drie dagen dit jaar. De teams hebben dus minder tijd om zich voor te bereiden op de eerste race, die op 28 maart in Bahrein wordt verreden.