Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste testdag van het jaar in Bahrein. De Nederlander klokte vrijdag de snelste tijd op het Bahrain International Circuit en was bovendien met 138 rondes de productiefste coureur.

"We hadden een erg positieve dag", zegt de 23-jarige Verstappen op zijn eigen site. "We konden veel ronden rijden, hoewel de baancondities niet al te best waren. Het was erg warm, het waaide hard en de bandenslijtage is hier altijd erg hoog. Daarom is het niet gemakkelijk om veel ronden achter elkaar te rijden."

"Ik ben erg blij met deze dag, al hoeven we het nog niet over snelheid te hebben. We hebben ons programma afgewerkt. De auto voelde goed aan en het is goed om een test zo te beginnen."

Het sterke optreden van Verstappen staat in schril contrast met het optreden van Mercedes, dat de afgelopen zeven jaar de wereldtitel veroverde. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kampten met verschillende problemen en kwamen gezamenlijk tot slechts 48 rondes.

Max Verstappen beleeft een veelbelovende eerste testdag in Bahrein. Foto: Getty Images

Coureurs hadden last van zandstorm

De middagsessie van de testdag verliep voor Verstappen en zijn collega's in moeilijke omstandigheden. Vanwege een zandstorm was het asfalt bedekt met een dikke laag zand.

"Het rijden in deze hitte maakt het over het algemeen wat moeilijker", vervolgt Verstappen. "Vanwege het stof heb ik mijn vizier gewisseld. Op voorhand gaan we altijd voor een dag als vandaag, dus we zijn erg blij dat we het op zo'n manier hebben kunnen afsluiten."

Zaterdag staat Verstappen zijn auto af aan zijn teamgenoot Sergio Pérez. De tienvoudig Grand Prix-winnaar komt zondagochtend opnieuw in actie.