Voor Max Verstappen en Red Bull Racing zijn de voorbereidende testdagen op het komende Formule 1-seizoen uitstekend begonnen. De Nederlander reed vrijdag de meeste ronden van alle coureurs en kende ogenschijnlijk geen problemen op de eerste van drie testdagen in Bahrein.

Verstappen kwam in totaal tot 139 ronden en reed bovendien de snelste tijd (1.30,674), al zeggen tijden tijdens de testdagen nog niet zoveel. De Limburger had tijdens de ochtend wat last van de harde wind die over het Sakhir International Circuit blies, maar meer dan wat kleine spins en korte momentjes naast de baan leverde dat niet op.



Mercedes kende een veel mindere eerste testdag. Valtteri Bottas kon in de ochtend slechts zes ronden rijden door een versnellingsbakprobleem. Het kampioensteam wist tijdens de middagpauze nog niet wat de oorzaak daarvan was. Volgens teambaas Toto Wolff kwam het "totaal uit de lucht vallen".

Ook toen Lewis Hamilton in de middag het stuur overnam, ging het niet veel beter met de Mercedes W12. De regerend wereldkampioen kon veel meer ronden rijden dan Bottas, maar de auto lag ogenschijnlijk niet goed op het asfalt.

Dat slechte weggedrag werd mogelijk ook veroorzaakt door de grote hoeveelheid zand die zeker in de middag over het circuit waaide. Het asfalt was daardoor zeker buiten de racelijn behoorlijk glad.

Gereden ronden Red Bull Racing (Verstappen): 139 ronden

Alfa Romeo: (Raikkonen en Giovinazzi): 131 ronden

Alpine (Ocon): 129 ronden

Ferrari (Leclerc en Sainz): 116 ronden

AlphaTauri (Gasly en Tsunoda): 111 ronden

McLaren (Norris en Ricciardo): 96 ronden

Williams (Nissany): 83 ronden

Haas (Schumacher en Mazepin): 75 ronden

Mercedes (Hamilton en Bottas): 48 ronden

McLaren maakt goede indruk met Mercedes-motor

McLaren liet een goede indruk achter. Het team van Lando Norris en nieuwkomer Daniel Ricciardo wisselde deze winter van de Renault-motor naar een krachtbron van Mercedes. Dat zou voor problemen kunnen zorgen, maar de oranje auto ging ogenschijnlijk probleemloos rond in Bahrein.

Tijdens de hele sessie waren er weinig problemen met de auto's op het asfalt. In de middag moesten de marshals één keer in actie komen omdat de Ferrari van Charles Leclerc stilviel aan het einde van het rechte stuk. Dat probleem bleek niet zo groot; na de pauze kon Carlos Sainz met de nieuwe Ferrari weer op pad.

Pérez zaterdag in actie met de Red Bull

Zaterdag en zondag wordt er verder getest in Bahrein. Op beide dagen beginnen de ochtendsessies om 8.00 uur. Bij Red Bull Racing neem Sergio Pérez het stuur dan over van Verstappen. De Mexicaan keek vrijdag vanuit de pitbox toe hoe het zijn Nederlandse teamgenoot verging.



Mercedes krijgt zaterdag de kans om iets van de verloren tijd in te halen. Een halve dag van slechts drie testdagen verliezen is kostbaar, ook voor een kampioensteam als Mercedes. Opvallend genoeg was het team van Hamilton de enige renstal die ervoor koos om de auto niet alvast even te laten rijden voor de tests begonnen. Andere teams, zoals Red Bull, gebruikten daarvoor de zogeheten 'filmdag', waarop 100 kilometer mag worden gereden voor 'promotionele doeleinden'.

Over twee weken staat in Bahrein de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma.