Vrijdag gingen de Formule 1-auto's voor 2021 voor het eerst de baan op tijdens de voorbereidende tests in Bahrein. Wat viel er op nu de auto's voor het eerst samen op het circuit te zien waren?

De Alpine valt op door de enorme 'airbox' achter de coureur, die veel groter is dan wat concurrerende teams op die plek hebben. Het lijkt erop het voormalige Renault-team hier onderdelen heeft geplaatst die bij andere teams lager in de sidepods zitten. (Foto: Getty Images)

Hoe lossen de teams de smallere vloer op?





De grote vraag was welke oplossing de teams hebben gevonden om de rijwind zo langs de vloer te geleiden dat er onderdruk blijft onder de vloer. Dat is lastiger geworden door de regelwijziging voor dit jaar: de vloer moest smaller en alle sleuven die er afgelopen jaar nog in zaten, zijn verboden. Red Bull verscheen vrijdag met een rijtje staande geleiders op de rand. (Foto: Getty Images)

Mercedes laat de vloer golven

Mercedes verscheen met een golvende vorm in de rand van de vloer, met daar nog eens een rij geleiders achter. Ook hiervan is het doel om de rijwind onder de vloer af te sluiten met een sterkere luchtstroom langs de rand van de vloer. (Foto: Getty Images)

McLaren heeft geen problemen met nieuwe Mercedes-motor

McLaren had een drukke winter: als enige team stapte het over van motorleverancier, van Renault naar Mercedes. Dat is een recept voor problemen. Het Britse team draaide echter moeiteloos mee op de eerste dag. (Foto: Getty Images)

Hoge rake lijkt geen last te hebben van nieuwe regels

De AlphaTauri is net als de Red Bull een auto met een hoge 'rake', wat betekent dat de auto een beetje voorover staat en dat er aan de achterkant veel ruimte is tussen de vloer en het asfalt. Voorafgaand aan het seizoen was het de vraag hoe deze auto's zouden reageren op de smallere vloer. Voorlopig lijken ze daar geen problemen mee te hebben. Wellicht kan zelfs het tegenovergestelde worden gezegd. (Foto: Getty Images)

Nieuwe Haas is niet echt nieuw

De nieuwe Haas werd voorafgaand aan de eerste testdag gepresenteerd, maar echt nieuw is de auto niet. Het is grofweg de auto van vorig seizoen, maar dan met de nieuwe aandrijflijn van Ferrari. Teambaas Gunther Steiner heeft eerder al gezegd dat de auto gedurende het seizoen niet wordt ontwikkeld. Haas zit dit seizoen uit om volgend jaar met een volledig nieuwe auto aan de start te komen. (Foto: Getty Images)