Mercedes werd volgens teambaas Toto Wolff verrast door het versnellingsbakprobleem dat het kampioensteam op de openingsdag van de Formule 1-tests in Bahrein veel tijd kostte.

Wolff zei tijdens de middagpauze van de eerste testdag dat het probleem uit het niets kwam. "We zijn er ook nog niet achter wat het probleem precies is", zei de Oostenrijker vrijdag tegenover Motorsport.com. "We waren in ieder geval niet erg snel", voegde hij met een knipoog toe.

Valtteri Bottas reed in de ochtendsessie slechts zes ronden op het circuit in Bahrein, terwijl Max Verstappen er met zijn Red Bull probleemloos zestig aflegde.



Voor de middagsessie nam Lewis Hamilton het stuur over van Bottas. De regerend wereldkampioen leek niet te worden geplaagd door het probleem met de transmissie. De Brit had wel last van de zandstorm die het circuit na de pauze trof.

"Ik hoop dat het vanaf nu beter gaat, dan kunnen we het denk ik nog wel goedmaken", aldus Wolff. "Maar als we tegen meer problemen aanlopen, kun je binnen deze drie testdagen niet zoveel meer doen."

De Formule 1 test tot en met zondag in Bahrein. Over twee weken wordt op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van 2020 verreden.