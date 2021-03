Fernando Alonso komt zaterdag voor het eerst in actie bij de Formule 1-testdagen in Bahrein. De Spanjaard is net op tijd hersteld van een kaakoperatie, die volgde op een fietsongeluk in Zwitserland. Hij verwacht pijnvrij te kunnen rijden in de Alpine-auto.

"Ik heb het na de operatie even een weekje rustig aan moeten doen", laat Alonso aan Speedweek weten. De tweevoudig wereldkampioen klapte een maand geleden met zijn fiets op een auto.

Hij liep een kaakbreuk en een kwetsuur aan zijn tanden op. "Toen ik weer begon met intensief trainen, ging dat goed", zei Alonso. "Ik verwacht geen problemen dit weekend."

Bij de operatie werden twee platen gebruikt om zijn bovenkaak te laten herstellen. "Die moeten er aan het einde van het jaar nog wel uit worden gehaald", verklaarde de 39-jarige coureur.

Alonso stopte eind 2018 met Formule 1, na een onsuccesvol verblijf bij McLaren. In de twee jaar buiten de koningsklasse deed hij onder mee aan de Indianapolis 500, de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally.

"Ik heb veel geleerd in die twee jaar, zoals andere rijtechnieken en methodieken", blikte de Spanjaard terug. "Mijn doel voor het komende seizoen is om me nog verder te ontwikkelen."

Esteban Ocon in de nieuwe Alpine op de eerste testdag in Bahrein. Alonso komt zaterdag in actie. Esteban Ocon in de nieuwe Alpine op de eerste testdag in Bahrein. Alonso komt zaterdag in actie. Foto: Getty Images

Alonso bereidt zich voor op strijd in het middenveld

Alonso realiseert zich dat winnen met de Alpine in 2021 onwaarschijnlijk is. Hij richt zich op de strijd in het middenveld. "En dat zit nog dichter bij elkaar dan normaal", voegde hij toe. "Ik wil vooral onderdeel zijn van het project, om volgend jaar met een volledig nieuwe auto aan de start te staan."

De winnaar van 32 Grands Prix verwacht even nodig te hebben om zich thuis te voelen in zijn nieuwe Alpine, na twee jaar nauwelijks in een Formule 1-auto te hebben gereden. "Maar dat is voor iedereen zo, dus daar maak ik me geen zorgen over."

De Formule 1 test drie dagen in Bahrein, van vrijdag tot en met zondag. Over twee weken wordt op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van 2021 verreden.