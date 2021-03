Carlos Sainz en Sergio Pérez hebben zich voorafgaand aan de Formule 1-testdagen in Bahrein laten vaccineren. De twee coureurs gingen in op het aanbod van Golfstaat om iedereen in de paddock van de koningsklasse een prik tegen COVID-19 te geven.

Vanuit Bahrein kwam eerder het aanbod om de hele Formule 1-bubbel te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. De Formule 1-organisatie zelf ging niet op dat aanbod in.

Red Bull-coureur Pérez koos ervoor om wel een prik te ontvangen. "Ik heb geen idee wanneer ik in aanmerking kom voor een vaccin in Mexico (het geboorteland van de coureur, red.)", zei de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen vrijdag tegen onder meer Motorsport.com. "Het was een vriendelijk aanbod van Bahrein."

Pérez ontbrak afgelopen seizoen nog tijdens twee Grands Prix omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Sainz maakt gebruik van 'mooie kans' op Pfizer-vaccin

Bij Ferrari werd gretig gebruik gemaakt van het aanbod. Diverse teamleden hebben het vaccin ontvangen, onder wie Sainz, die ook liet weten dankbaar te zijn voor de "mooie kans" die Bahrein gaf.

Charles Leclerc is nog niet gevaccineerd. De Monegask is recent hersteld van COVID-19 en heeft dus nog antistoffen in zijn bloed.

Het is nog onduidelijk of er meer leden van teams en coureurs kiezen voor vaccinatie in Bahrein. Meerdere teams zouden er niet onwelwillend tegenover staan. McLaren-coureur Lando Norris, die ook al een coronabesmetting heeft doorstaan, liet weten nog geen vaccin te hebben genomen. "Ik ben nu gezond, dus we laten het even zo."