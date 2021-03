Mercedes is de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein niet voortvarend begonnen. Valtteri Bottas zag veel kostbare tijd in rook opgaan door een versnellingsbakprobleem aan de nieuwe W12. Tot 11.00 uur kwam de Fin maar tot één ronde, daarna kon hij weer de baan op.

Volg de ontwikkelingen in Bahrein in ons liveblog.



Hoewel het onderdeel van testen is om te zien wanneer de auto het begeeft, stond dit probleem duidelijk niet in de planning bij Mercedes. Terwijl de concurrentie de nodige rondjes op de klokken heeft gezet, stond de zwarte Mercedes langdurig in de pitbox. De monteurs van het kampioensteam hadden die tijd nodig om de versnellingsbak te vervangen.



Omdat er maar drie testdagen zijn ter voorbereiding op de seizoensstart, zijn de dagen nog kostbaarder dan normaal. De auto's zijn grotendeels wel hetzelfde als in 2020. Lewis Hamilton neemt in de middag het stuur over van Bottas.



Mercedes is niet het enige team met bakproblemen. Ook debutant Mick Schumacher kwam tot dusver aan weinig ronden, omdat de versnellingsbak van de Haas moest worden vervangen. Voor Max Verstappen in de Red bull verloopt de eerste dag soepel. De Limburger ging al bijna 50 keer rond het circuit in Bahrein, waarbij hij wel enkele keren kort van de baan schoot.



De testdag duurt vrijdag tot 17.00 uur. Ook zaterdag en zondag wordt er getest in Bahrein. De eerste Grand Prix wordt verreden op 28 maart, ook in Bahrein.