Max Verstappen is vrijdag bij de tests in Bahrein voor het eerst op het circuit verschenen met zijn auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De RB16B was voor het eerst goed te bewonderen, want Red Bull Racing gaf onlangs bij de presentatie alleen wat digitale afbeeldingen prijs.

Verstappen ging direct de baan op met rekken vol sensoren op zijn auto, om de luchtstromen vanaf de voorvleugel te meten en wervelingen rondom de voorwielen goed in beeld te krijgen. De neus van de auto is grofweg hetzelfde als in 2020.

Het grote nieuws bij Red Bull zit aan de achterkant van de auto. De achterwielophanging is, naar voorbeeld van Mercedes, zo veranderd dat die de luchtstromen naar de achterkant van de auto minder blokkeert. Red Bull wil dat er zoveel mogelijk rijwind over de diffuser gaat, zodat daar neerwaartse druk gegenereerd kan worden.

Door een regelwijziging aan de vloer moet deze smaller zijn en minder flapjes en gleuven hebben. Red Bull heeft een kleine rij geleiders aan de rand. Deze moeten ervoor zorgen dat de luchtstroom onder de auto afgesloten blijft van de wervelingen die onder meer van de voorwielen komen.