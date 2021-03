Nog 3 uur en 12 min - Mercedes meldt dat de versnellingsbak moet worden vervangen. Bottas, die tot dusver één ronde heeft geredeb, zal voorlopig dus nog in de pits blijven staan. Uiteraard is dit niet het begin wat je als team wil, maar tegelijkertijd zijn hier ook de testdagen voor. We gaan in de gaten houden of Mercedes de verloren tijd later vandaag in kan halen.