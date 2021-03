Teambaas Frédéric Vasseur van Alfa Romeo ontbreekt deze week tijdens de testdagen in Bahrein. De Fransman testte voor vertrek positief op het coronavirus.

De 52-jarige Vasseur heeft geen symptomen en is direct in thuisisolatie gegaan. De teambaas onderging twee dagen na de positieve test een tweede test. Deze testuitslag was negatief, maar uit voorzorg blijft hij toch achter in Frankrijk.

Er zijn geen andere teamleden van Alfa Romeo besmet geraakt. De positieve test van Vasseur heeft dan ook geen invloed op de testdagen. De teambaas houdt vanuit zijn huis in Frankrijk contact met het team en dus wijst Alfa Romeo geen vervanger aan.

De testdagen worden van vrijdag tot en met zondag vanwege de coronapandemie niet zoals gebruikelijk in Barcelona, maar in Bahrein gehouden. Vorig jaar stonden er nog twee keer drie testdagen op het programma.

Op zondag 28 maart wordt in Bahrein ook de eerste Formule 1-race van het seizoen verreden. Normaal gesproken keert Vasseur dan terug in de paddock.

Alfa Romeo wordt net als vorig seizoen vertegenwoordigd door Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. De 41-jarige Fin en de 27-jarige Italiaan bezorgden het team in 2020 slechts acht punten in de WK-stand voor constructeurs.