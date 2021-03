In Bahrein gaat dit weekend met de testdagen het Formule 1-seizoen van start. Een overzicht van alle coureurs die dit jaar uitkomen in de koningsklasse van de autosport.

Mercedes

Lewis Hamilton: De 36-jarige Brit stelde vorig jaar zijn zevende wereldtitel veilig en evenaarde daarmee het record van Michael Schumacher. Hij begint aan zijn vijftiende seizoen in de Formule 1 en komt voor het negende jaar op rij uit voor Mercedes, het team waarmee hij zes kampioenschappen veroverde.

Valtteri Bottas: De 3`1-jarige Fin begint aan zijn zesde seizoen bij Mercedes. De afgelopen twee jaar eindigde hij bij de dominante renstal als tweede. Bottas, die voor zijn periode bij Mercedes voor Williams uitkwam, heeft net als Hamilton een aflopend contract bij het Duitse team.

Red Bull Racing

Max Verstappen: Op 15 mei 2016 kroonde de Limburger zich tot jongste Grand Prix-winnaar ooit, door bij zijn debuut voor Red Bull Racing de Grand Prix van Spanje te winnen. Er volgden nog negen zeges, maar desondanks heeft de inmiddels 22-jarige Verstappen nog niet voor de wereldtitel kunnen strijden.

Sergio Pérez: Na een mislukt avontuur bij McLaren in 2013, krijgt de 31-jarige Mexicaan dit seizoen opnieuw een kans bij een topteam. Pérez boekte vorig jaar bij Racing Point zijn eerste zege uit zijn loopbaan en stond eerder al negen keer op het podium.

McLaren

Lando Norris: De 21-jarige Brit begint aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Vanwege zijn gedrag buiten de baan - Norris is een fanatiek gamer en streamt regelmatig zijn verrichtingen op de computer - heeft hij veel jonge fans, maar de afgelopen twee seizoenen werd hij op de baan wél verslagen door teamgenoot Carlos Sainz.

Daniel Ricciardo: De excentrieke Australiër komt over van Renault en staat voor zijn elfde seizoen in de koningsklasse van de autosport. De 31-jarige Ricciardo boekte in zijn periode bij Red Bull zeven overwinningen en maakte eind 2018 verrassend de overstap naar Renault. Sindsdien wacht de voormalig teamgenoot van Verstappen nog op zijn eerste zege, maar hij stond vorig jaar wel twee keer op het podium.

Daniel Ricciardo en Lando Norris zijn dit seizoen teamgenoten van elkaar bij McLaren. Foto: Pro Shots

Aston Martin

Sebastian Vettel: Na een dominante periode bij Red Bull Racing, waarin hij vier wereldtitels pakte, raakte de carrière van de 33-jarige Duitser in verval. Vettel wilde met zijn overstap naar Ferrari in de voetsporen van landgenoot Schumacher treden, maar slaagde niet in die missie. Hij begint aan zijn eerste seizoen bij Aston Martin.

Lance Stroll: De 22-jarige Canadees begint aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Na twee moeizame jaren bij Williams, werd zijn toekomst veiliggesteld nadat zijn vader Lawrence eigenaar werd van Racing Point en later ook een aandeel nam in Aston Martin. Stroll wacht nog op zijn eerste zege, maar pakte al wel drie podiumplaatsen.

Renault

Fernando Alonso: De inmiddels 39-jarige Alonso wordt door veel fans gezien als een van de meest getalenteerde Formule 1-coureurs aller tijdens. Mede door ongelukkige teamkeuzes pakte hij 'slechts' twee wereldtitels. Na twee jaar afwezigheid keert hij terug bij Renault, het team waar hij in 2005 en 2006 kampioen mee werd.

Esteban Ocon: Versloeg Verstappen in 2014 als Formule 3-coureur, maar slaagde er anders dan de Nederlander niet in om zijn goede prestaties in de opstapklassen voort te zetten in de Formule 1. Ocon werd vorig jaar verslagen door teamgenoot Ricciardo en begint aan zijn vijfde seizoen in de koningsklasse.

Ferrari

Charles Leclerc: Bezig aan een indrukwekkend begin van zijn Formule 1-loopbaan. De 23-jarige Monegask rekende in zijn debuutseizoen bij Ferrari meteen af met Vettel en begint dit jaar aan zijn vierde seizoen in de Formule 1.

Carlos Sainz: Krijgt dit jaar voor het eerst de kans om in actie te komen voor een topteam. De 26-jarige zoon van rallylegende Carlos Sainz kwam via Toro Rosso, Renault en McLaren terecht bij de Italiaanse renstal.

Carlos Sainz krijgt dit seizoen voor het eerst de kans om voor een topteam te rijden. Foto: Pro Shots

AlphaTauri

Pierre Gasly: Verbaasde vorig jaar vriend en vijand door de Grand Prix van Italië te winnen. De 25-jarige Fransman kreeg in 2019 de kans bij Red Bull Racing, maar bezweek onder de druk van teamgenoot Verstappen. Nadat hij in datzelfde jaar werd teruggezet naar dochterteam Toro Rosso, zit zijn carrière sindsdien weer in de lift.

Yuki Tsunoda: De eerste Japanner in de Formule 1 sinds Kamui Kobayashi in 2014. De twintigjarige Tsunoda, die onder contract staat bij Red Bull, eindigde vorig jaar bij zijn debuutseizoen in de Formule 2 direct als derde en werd door Helmut Marko beloond met een stoeltje bij AlhpaTauri.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen: Pakte in 2009 de wereldtitel en is nog steeds de laatste Ferrari-coureur die kampioen werd. De 41-jarige Räikkönen is met 325 Grands Prix de meest ervaren coureur ooit. Bij Alfa Romeo rijdt 'The Iceman' slechts sporadisch nog in de punten.

Antonio Giovinazzi: Al een aantal jaar de enige Italiaan in de Formule 1. De 27-jarige Giovinazzi staat officieel nog onder contract bij Ferrari, maar is nooit echt in aanmerking gekomen voor een stoeltje bij het team uit Maranello. Na een moeizaam debuutjaar deed hij afgelopen seizoen niet onder voor Räikkönen.

Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi vormen het coureursduo van Alfa Romeo. Foto: Pro Shots

Haas F1

Mick Schumacher: De 21-jarige zoon van legende Michael Schumacher begint als Formule 2-kampioen aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. Staat onder contract bij Ferrari en wordt uitgeleend aan Haas.

Nikita Mazepin: Staat net als Schumacher voor zijn debuutseizoen, maar raakte al meerdere keren in opspraak. De 22-jarige Mazepin eindigde vorig jaar als vijfde in de Formule 2.

Williams

George Russell: Wordt gezien als een van de grootste talenten op de grid. De 23-jarige Brit, die onder contract staat bij Mercedes, pakte vorig jaar bijna de zege bij de Grand Prix van Sakhir, als vervanger van Lewis Hamilton. Russell begint aan zijn derde Formule 1-seizoen.

Nicholas Latifi: Sneeuwde in zijn debuutseizoen bij Williams vorig jaar volledig onder door de prestaties van Russell. Latifi heeft geen indrukwekkend palmares, maar wel een hoop sponsorgeld waarmee hij zich heeft ingekocht bij Williams.